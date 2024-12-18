Только исполнилось 28: в Чопе попрощались с павшим героем, погибшим в Донецкой области (фото, видео)

У военного осталась маленькая дочь

Оккупанты все сильнее атакуют на разных направлениях и украинские военные сдерживают их ценой своей жизни. 9 декабря 2024 года, защищая Украину от врага, в Волновахском районе Донецкой области погиб Валерий Андреевич Костецкий. Ему было всего 28 лет.

Валерий родился 1 декабря 1996 года в Чопе, сообщают в Чопском городском совете. Учился в Чопской общеобразовательной школе №2 имени Иштвана Сечени. После окончания 9 класса поступил в профессионально-техническое училище, где получил специальность автослесаря и автомеханика.

После окончания учебы Валерий работал в локомотивном депо города Чоп, а затем – охранником в Ужгородском СИЗО. В апреле 2024 года он присоединился к рядам Вооруженных сил Украины.

Смелый, мужественный, ответственный – Валерий с честью выполнял боевые задания, оберегая родную землю. Его самоотверженность стала символом настоящей любви к Украине, говорится в некрологе.

Похороны Валерия Костецкого

Героя похоронили на городском кладбище. В последний земной путь Валерия Костецкого родные, друзья и побратимы провожали "живым коридором". У него остались жена, маленькая дочь, родители, бабушка и сестра.

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