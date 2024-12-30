В ближнем бою с вражеской ДРГ погиб храбрый воин с Волыни

У воина остались жена, дочь и отец

Каждый день, сдерживая врага, гибнут защитники Украины. На Торецком направлении в ближнем бою с российской ДРГ погиб минометчик Сергей Кизим с Волыни.

О гибели героя сообщает volyn.tabloyid. Он встал на защиту Украины с первых дней полномасштабного вторжения России. Воин получил первый опыт защитника в 1994-1995 годах в составе украинского миротворческого батальона.

Свой последний бой Сергей Кизим принял 27 декабря в Торецком районе. Он встретил огнем вражескую диверсионно-разведывательную группу. Воин вступил в ближний стрелковый бой с врагом, нанес ему огневое поражение и пал как герой. В селе Боголюбы Луцкого района у Сергея остались жена, дочь и отец.

С марта 2023 года Сергей Кизим воевал на Бахмутском направлении в Донецкой области, в должности водителя минометного взвода минометной батареи Луцкого батальона территориальной обороны ВСУ. В составе 100 отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ водитель 2 минометного отделения минометного взвода ротовой огневой поддержки мотопехотного батальона воинской части А7028 Сергей Кизим успешно выполнял боевые задачи на Лиманском, Авдеевском, Покровском направлении. В 2024 году солдат-защитник отметил свое 50-летие.

За успешное выполнение боевых задач под Очеретиным Донецкой области и проявление самоотверженности, мужества, героизма и отваги, в мае 2024 года воин был представлен к высокой государственной награде. Однако, к сожалению, получить ее он так и не успел.

Как сообщал "Телеграф", на войне погиб 23-летний житель Киева. Парень встал на защиту Украины в первый день вторжения РФ.