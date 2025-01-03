Без отца осталось пятеро детей. На фронте погиб мужественный воин с Закарпатья

Он пал на Харьковщине

Защищая Украину от российских оккупантов, погиб Андрей Саварухин — житель села Торунь Межгорской общины Закарпатской области. У него осталось пятеро детей.

О гибели героя в Facebook сообщил глава громады Василий Щур. Андрей Саварухин родился в 1985 году. Его жизнь оборвалась в районе населенного пункта Петропавловка Харьковской области в результате вражеских обстрелов, во время выполнения боевого задания.

"Погиб воин верный военной присяге, ведь участвуя в обороне нашей Родины от российского оккупанта, защищая каждого из нас, отдал самое ценное — свою жизнь", — говорится в сообщении.

У защитника осталась жена и пятеро детей. Также его не дождались с войны мать и сестра.

Как сообщал "Телеграф", 28 декабря 2024 года во время смены на позициях погиб сержант Павел Белоус из села Острожец Ровенской области. Мужчина был мобилизованным военнослужащим с 7 сентября 2023 года, проходил службу как старший наводчик противотанкового взвода роты огневой поддержки.

Также свою жизнь за Родину отдал минометчик Сергей Кизим из Волыни. Свой последний бой защитник принял 27 декабря в Торецком районе. Он встретил огнем вражескую диверсионно-разведывательную группу. Воин вступил в ближний стрелковый бой с врагом, нанес ему огневые поражения и пал как герой.