Прикордонник з Чернігівщини загинув напередодні Нового року — в останню путь його проводжали сотні людей (фото)

Загиблий брав участь в АТО

Українські воїни ціною свого життя боронять незалежність держави. В Чернігівській області на Сновщині попрощались із Андрієм Булденком. Чоловікові назавжди — 42.

Про це повідомила Сновська міська рада. Солдат народився в селі Кучинівка, там закінчив школу. Отримав спеціальність помічника машиніста у 2001 році в Чернігівському ПТУ №5. Після строкової служби працював за фахом у Сновську.

Більш ніж рік у 2015-2016 рр. служив у війську та брав участь в обороні держави на сході. 1 листопада 2022 року повернувся до армії по мобілізації до Держприкордонслужби. Про обставини загибелі не повідомляється. Відомо тільки, що непоправне сталось 29 грудня 2024 року.

Дружині Ірині передають прапор

Прощання з Андрієм Булденком Люди на колінах зустрічали героя Прощання 5 січня в Сновську

Прощатися з Андрієм 5 січня прийшли сотні людей. Друзі, рідні, односельці та побратими провели його в останню путь на центральній площі міста. Поховали Андрія Булденка на Алеї Героїв міського кладовища. У Андрія залишилися батьки, дружина Ірина та дві доньки.

Раніше "Телеграф" розповідав про загибель військового Андрія Саварухіна з Закарпаття. У нього залишилось п’ятеро дітей.