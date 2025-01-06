Пограничник с Черниговщины погиб в канун Нового года — в последний путь его провожали сотни людей (фото)

Погибший участвовал в АТО

Украинские воины ценой своей жизни защищают независимость государства. В Черниговской области на Сновщине простились с Андреем Булденко. Мужчине навсегда — 42.

Об этом сообщил Сновский городской совет. Солдат родился в селе Кучиневка, там окончил школу. Получил специальность помощника машиниста в 2001 году в Черниговском ПТУ №5. После срочной службы работал по специальности в Сновске.

Более года в 2015-2016 гг. служил в армии и участвовал в обороне государства на востоке. 1 ноября 2022 года вернулся в армию по мобилизации в Госпогранслужбу. Об обстоятельствах гибели не сообщается. Известно только, что непоправимое произошло 29 декабря 2024 года.

Жене Ирине передают флаг

Прощание с Андреем Булденко Люди на коленях встречали героя Прощание 5 января в Сновске

Прощаться с Андреем 5 января пришли сотни человек. Друзья, родные, односельчане и собратья провели его в последний путь на центральной площади города. Похоронили Андрея Булденко на Аллее Героев городского кладбища. У Андрея остались родители, жена Ирина и две дочери.

Ранее "Телеграф" рассказывал о гибели военного Андрея Саварухина из Закарпатья. У него осталось пятеро детей.