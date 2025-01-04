Повернувся на війну після важкого поранення. На фронті загинув актор та фітнес-тренер (фото)

Пішов служити навесні 2022 року

Захищаючи Незалежність України і її території, щодня на фронті гинуть бійці. Цього разу стало відомо про загибель українського актора та фітнес-тренера Івана Кононенка.

Про це повідомив військовий Ілля Лукін. За його словами, Кононенко мав важке поранення, після якого повернувся на фронт.

"Ваня…. На щиті", — йдеться у повідомленні.

Іван Кононенко

Іван Кононенко

Військовий додає, що після важкого поранення, яке Кононенко отримав ще у 2023 році, він тривалий час працював у територіальному центрі комплектування (ТЦК). І як тільки за станом здоров'я йому дозволили повернулись на передов, він це зробив.

Додамо, що у мережі Анна Свидельска, ймовірно, сестра військового, 1 січня опублікувала допис з пошуку Івана Кононенка.

"Допоможіть знайти брата Кононенко Іван Володимирович 26.07.1983 р.н. Позивний "Артист". В.ч. а 1815. Стрілецький батальйон. Район населеного пункту Нижний Клин, Курської області. Безвісти зник 25.11.24. На зв'язок не виходив 16.11.24. Буду вдячна будь-якій інформації. Дома чекають старенький батьки", — йдеться у повідомлені.

Іван Кононенко

Що відомо про Івана Кононенка

Він був актором та фітнес-тренером, який у мережі прославився своїми тренуваннями з дуже старим обладнанням. На своїй сторінці в Instagram Іван публікував не тільки відео з тренажерами, а й уривки кінокартин, у яких знімався, а також відео з фронту.

Воювати боєць пішов навесні 2022 року. Останній допис на сторінці датується 22 листопадом 2024 року. Тоді військовий написав: "Все, поїхав знову за кордон (термінове відрядження), повернусь хз коли, буду без зв'язку".

У 2023 році Кононенко отримав відзнаку "За поранення" від Міноборони.

Іван Кононенко

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