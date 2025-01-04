Вернулся на войну после тяжелого ранения. На фронте погиб актер и фитнес-тренер (фото)

Пошел служить весной 2022 года

Защищая Независимость Украины и ее территории, каждый день на фронте гибнут бойцы. На этот раз стало известно о гибели украинского актера и фитнес-тренера Ивана Кононенко.

Об этом сообщил военный Илья Лукин. По его словам, у Кононенко было тяжелое ранение, после которого он вернулся на фронт.

"Ваня…. На щите", — говорится в сообщении.

Иван Кононенко

Иван Кононенко

Военный добавляет, что после тяжелого ранения, полученного Кононенко еще в 2023 году, он долгое время работал в территориальном центре комплектования (ТЦК). И как только по состоянию здоровья ему разрешили вернуться на передовую, он это сделал.

Добавим, что в сети Анна Свидельская, вероятно, сестра военного, 1 января опубликовала сообщение по поиску Ивана Кононенко.

"Помогите найти брата Кононенко Иван Владимирович 26.07.1983 г.р. Позывной "Артист". В.ч. а 1815. Стрелковый батальон. Район населенного пункта Нижний Клин, Курской области. 16.11.24. Буду благодарна любой информации. Дома ждут старые родители», — говорится в сообщении.

Иван Кононенко

Что известно об Иване Кононенко

Он был актером и фитнес-тренером, прославившимся в сети своими тренировками с очень старым оборудованием. На своей странице в Instagram Иван публиковал не только видео с тренажерами, но и отрывки фильмов, в которых снимался, а также видео с фронта.

Воевать боец пошел весной 2022 года. Последнее сообщение на странице датируется 22 ноября 2024 года. Тогда военный написал: "Все, поехал снова за границу (срочная командировка), вернусь хз когда, буду без связи".

В 2023 году Кононенко получил отличие "За ранения" от Минобороны.

Иван Кононенко

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на фронте погиб мужественный воин из Закарпатья, без отца осталось пятеро детей.