Доброволец, которому дважды отказали в мобилизации. В Киевской области попрощались с погибшим воином

Тело воина вернули только через полгода после смерти

В пятницу, 27 декабря, в Буче простились с погибшим героем Украины Алексеем Дивничем. Боец погиб на Поровском направлении.

Об этом сообщает Бучанский городской совет. Отмечается, что Дивнич добровольно вступил в ряды ВСУ в мае 2023 года.

И это даже несмотря на два отказа из-за состояния здоровья во время мобилизации. Мужчина был решительно настроен защищать родную землю.

Известно, что Алексей служил в составе 241 бригады территориальной обороны. Он участвовал в обороне Покровского направления. Но в мае 2024 года во время выполнения боевого задания воин трагически погиб.

"Только сейчас тело Алексея удалось вернуть путем репатриации. Сейчас в скорби находится любящая жена Оксана и отец. Мы разделяем ваше горе. "О нем невозможно сказать что-то плохое. Позитивный, добрый и искренний", – таким вспоминает Алексея Дивнича его жена", – добавил Бучанский городской голова Анатолий Федорук.

Церемония прощания с военным прошла 27 декабря в Буче. Воина похоронили на Аллее Героев, на улице Памяти, 1.

Напомним, что на фронте ежедневно гибнут защитники Украины. Так, свою жизнь за Независимость Украины отдал майор ВСУ Сергей Гулаков. У него была жена и маленькая дочь.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Львовщине попрощались с погибшим накануне Рождества защитником.