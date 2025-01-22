Спецпідрозділ ГУР втратив легендарного командира: що відомо про 68-річного полковника (фото)

Захищав Україну до останнього

Щодня Україна втрачає на фронті своїх кращих бійців, які боронять незалежність держави. У вівторок, 22 січня, спецпідрозділ ГУР МО "Братство" повідомив про загибель полковника Костянтина Жука, який командував штурмовою групою підрозділу.

68-річний офіцер з позивним "Нельсон" загинув ще у травні 2024 року під час бою у Вовчанську, прикриваючи відхід своїх побратимів. Про це повідомляється на сторінці батальйону "Братство" у Фейсбук.

Про загибель полковника повідомив також колишній пресофіцер 112-ї окремої бригади Сил територіальної оборони ЗСУ Андрій Ковальов. Саме він розповів, що це сталося ще в травні минулого року, "але були певні причини, так довго зберігати таємницю".

Що відомо про полковника Костянтина Жука

Костянтин Жук народився 21 травня 1955 року в місті Сміла на Черкащині. Здобув три вищі освіти у навчальних закладах Харкова, Одеси та Києва. До 1992 року проходив службу в радянській армії на командних посадах, після чого приєднався до лав Збройних Сил України.

У 2014-2015 роках очолював батальйон спецпризначення "Гарпун" у складі МВС та керував контрдиверсійною групою СБУ. З початком повномасштабного вторгнення Костянтин Жук, попри поважний вік, сформував та озброїв ДФТГ "Вільна Україна", яке брало участь в обороні Києва.

Після цього полковник приєднався до спецпідрозділу ГУР МО "Братство", де отримав позивний "Нельсон". У складі підрозділу керував групами із залучення іноземних добровольців та брав участь в управлінні обороною острова Зміїний. У байкерському середовищі був знаний як "Полк".

Костянтин Жук також був активним членом Пласту з 1999 року та входив до куреня "Орден Залізної Остроги". Двадцять років присвятив військовій підготовці молоді та проводив вишколи для пластунів, зокрема парашутні тренування.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на фронті загинув військовий фотограф, який підіймав прапор під Маріуполем. Боєць був відомий за позивним "Остап".