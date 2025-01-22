Спецподразделение ГУР потеряло легендарного командира: что известно о 68-летнем полковнике (фото)
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Защищал Украину до последнего
Каждый день Украина теряет на фронте своих лучших бойцов, защищающих независимость государства. Во вторник, 22 января, спецподразделение ГУР МО "Братство" сообщило о гибели полковника Константина Жука, командовавшего штурмовой группой подразделения.
68-летний офицер с позывным "Нельсоном" погиб еще в мае 2024 года во время боя в Волчанске, прикрывая отход своих собратьев. Об этом сообщается на странице батальона "Братство" в Фейсбук.
О гибели полковника сообщил также бывший пресс-офицер 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев. Именно он рассказал, что это произошло еще в мае прошлого года, "но были определенные причины, так долго хранить тайну".
Что известно о полковнике Константине Жуке
Константин Жук родился 21 мая 1955 года в городе Смела Черкасской области. Получил три высших образования в учебных заведениях Харькова, Одессы и Киева. До 1992 проходил службу в советской армии на командных должностях, после чего присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины.
В 2014-2015 годах возглавлял батальон спецназначения "Гарпун" в составе МВД и руководил контрдиверсионной группой СБУ. С началом полномасштабного вторжения Константин Жук, несмотря на солидный возраст, сформировал и вооружил ДФТГ "Вільна Україна", которое участвовало в обороне Киева.
После этого полковник присоединился к спецподразделению ГУР МО "Братство", где получил позывной "Нельсон". В составе подразделения руководил группами по привлечению иностранных добровольцев и участвовал в управлении обороной острова Змеиный. В байкерской среде был известен как "Полк".
Константин Жук также был активным членом Пласта с 1999 года и входил в курень "Орден Железной Остроги". Двадцать лет посвятил военной подготовке молодежи и проводил подготовку для пластунов, в частности парашютные тренировки.
Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб военный фотограф, поднимавший флаг под Мариуполем. Боец был известен по позывному "Остапу".