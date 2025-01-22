Укр

Спецподразделение ГУР потеряло легендарного командира: что известно о 68-летнем полковнике (фото)

Автор
Наталья Кухарик
Дата публикации
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Автор
Полковник Константин Жук Новость обновлена 22 января 2025, 15:06
Полковник Константин Жук. Фото Коллаж "Телеграфа"

Защищал Украину до последнего

Каждый день Украина теряет на фронте своих лучших бойцов, защищающих независимость государства. Во вторник, 22 января, спецподразделение ГУР МО "Братство" сообщило о гибели полковника Константина Жука, командовавшего штурмовой группой подразделения.

68-летний офицер с позывным "Нельсоном" погиб еще в мае 2024 года во время боя в Волчанске, прикрывая отход своих собратьев. Об этом сообщается на странице батальона "Братство" в Фейсбук.

О гибели полковника сообщил также бывший пресс-офицер 112-й отдельной бригады Сил территориальной обороны ВСУ Андрей Ковалев. Именно он рассказал, что это произошло еще в мае прошлого года, "но были определенные причины, так долго хранить тайну".

Что известно о полковнике Константине Жуке

Константин Жук родился 21 мая 1955 года в городе Смела Черкасской области. Получил три высших образования в учебных заведениях Харькова, Одессы и Киева. До 1992 проходил службу в советской армии на командных должностях, после чего присоединился к рядам Вооруженных Сил Украины.

В 2014-2015 годах возглавлял батальон спецназначения "Гарпун" в составе МВД и руководил контрдиверсионной группой СБУ. С началом полномасштабного вторжения Константин Жук, несмотря на солидный возраст, сформировал и вооружил ДФТГ "Вільна Україна", которое участвовало в обороне Киева.

После этого полковник присоединился к спецподразделению ГУР МО "Братство", где получил позывной "Нельсон". В составе подразделения руководил группами по привлечению иностранных добровольцев и участвовал в управлении обороной острова Змеиный. В байкерской среде был известен как "Полк".

Константин Жук также был активным членом Пласта с 1999 года и входил в курень "Орден Железной Остроги". Двадцать лет посвятил военной подготовке молодежи и проводил подготовку для пластунов, в частности парашютные тренировки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на фронте погиб военный фотограф, поднимавший флаг под Мариуполем. Боец был известен по позывному "Остапу".