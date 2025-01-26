На фронте погиб Притула: известный продюсер и военный

На момент смерти ему был 41 год

В воскресенье, 26 января, стало известно о гибели на войне известного кинопродюсера и главы Общественного совета при Госкино Украины Станислава Притулы.

Об этом сообщила в Facebook его жена Лариса Титаренко.

"Простите, те, кто знал его и любил. Каждый день этой войны — и в 2014, и три бесконечных последних года, — я вынимала из груди свое сердце и крепко сжимала его в ладони: "Держись. Мы выстоим. Он уцелеет. Все будет хорошо"", — написала женщина.

О смерти своего коллеги также сообщили и в Государственном агентстве Украины по вопросам кино (Госкино). Там подчеркнули: Станислав был "чутким, преданным своему делу и глубоко неравнодушным к происходящему в мире".

Глава Украинской гильдии режиссеров Жанна Максименко-Довгич назвала смерть Притулы большой потерей для Украины и украинского кинематографа.

"Мы потеряли одного из тех, с кем связывали будущее страны, того, кто не боялся брать на себя ответственность и именно поэтому с первых дней с начала полномасштабного вторжения он был на войне", — написала Максименко-Довгич.

Как сообщал "Телеграф" ранее, под Днепром нашли мертвым известного журналиста и военнослужащего Андрея Никитина.