Протестовала против Лукашенко: под Бахмутом погибла молодая белоруска Мария Зайцева

До вторжения России в Украину девушка участвовала в протестах в Беларуси

В пятницу, 17 января, стало известно о гибели на российско-украинской войне уроженки Беларуси Марии Зайцевой. На момент смерти ей было 24 года.

Об этом сообщает издание "Наша Ніва". Мария родилась в белорусском Гомеле, в 2020 году она принимала участие в протестах против Александра Лукашенко. Тогда она приехала в Минск, где принимала участие в митингах. Во время одного из них она получила ранение головы и лица в результате взрыва светошумовой гранаты.

Мария Зайцева во время и после протестов в Минске

После этого Мария полтора месяца лежала в белорусской больнице, а затем лечилась в Чехии.

Тогда девушка получила не только ранение, но и была контужена.

"Мои друзья оттащили меня от дороги, они тоже были ранены, посечены осколками. Каким-то образом у меня ещё в бедре оказались три резиновые пули. Наверное, это произошло уже тогда, когда я потеряла сознание. Видимо, я выглядела очень опасной на земле", — рассказывала она журналистам.

Мария Зайцева во время лечения

После начала полномасштабного вторжения России в Украину девушка присоединилась ко Второму Интернациональному легиону Сил обороны Украины. По словам ее сослуживцев, Мария погибла в боях на Бахмутском направлении.

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