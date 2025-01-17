Протестовала против Лукашенко: под Бахмутом погибла молодая белоруска Мария Зайцева
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До вторжения России в Украину девушка участвовала в протестах в Беларуси
В пятницу, 17 января, стало известно о гибели на российско-украинской войне уроженки Беларуси Марии Зайцевой. На момент смерти ей было 24 года.
Об этом сообщает издание "Наша Ніва". Мария родилась в белорусском Гомеле, в 2020 году она принимала участие в протестах против Александра Лукашенко. Тогда она приехала в Минск, где принимала участие в митингах. Во время одного из них она получила ранение головы и лица в результате взрыва светошумовой гранаты.
После этого Мария полтора месяца лежала в белорусской больнице, а затем лечилась в Чехии.
Тогда девушка получила не только ранение, но и была контужена.
"Мои друзья оттащили меня от дороги, они тоже были ранены, посечены осколками. Каким-то образом у меня ещё в бедре оказались три резиновые пули. Наверное, это произошло уже тогда, когда я потеряла сознание. Видимо, я выглядела очень опасной на земле", — рассказывала она журналистам.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину девушка присоединилась ко Второму Интернациональному легиону Сил обороны Украины. По словам ее сослуживцев, Мария погибла в боях на Бахмутском направлении.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на войне погиб медик из Днепра, спасший не одну жизнь и вывозивший раненых из "Азовстали".