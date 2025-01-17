Протестувала проти Лукашенка: під Бахмутом загинула молода білоруска Марія Зайцева

До вторгнення Росії в Україну дівчина брала участь у протестах у Білорусі

У п’ятницю, 17 січня, стало відомо про загибель на російсько-українській війні уродженки Білорусі Марії Зайцевої. На момент смерті їй було 24 роки.

Про це повідомляє видання "Наша Ніва". Марія народилася у білоруському Гомелі, у 2020 році вона брала участь у протестах проти Олександра Лукашенка. Тоді вона приїхала до Мінська, де брала участь у мітингах. Під час одного з них вона отримала поранення голови та обличчя внаслідок вибуху світлошумової гранати.

Марія Зайцева під час та після протестів у Мінську

Після цього Марія півтора місяці лежала у білоруській лікарні, а потім лікувалася у Чехії.

Тоді дівчина отримала не тільки поранення, а й контужена.

"Мої друзі відтягли мене від дороги, вони теж були поранені, посічені осколками. Якось у мене ще в стегні опинилися три гумові кулі. Напевно, це сталося вже тоді, коли я знепритомніла. Мабуть, я була дуже небезпечною на землі", — розповідала вона журналістам.

Марія Зайцева під час лікування

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну дівчина приєдналася до Другого Міжнародного легіону Сил оборони України. За словами її товаришів по службі, Марія загинула в боях на Бахмутському напрямку.

Раніше "Телеграф" розповідав, що на війні загинув медик з Дніпра, який врятував не одне життя і вивозив поранених з "Азовсталі".