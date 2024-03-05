"У Украины есть план": в США намекнули, что ВСУ готовят "сюрпризы" для россиян

В США надеются вскоре увидеть результаты

В Вашингтоне убеждены, что украинские военные имеют некие "военные сюрпризы" для российских оккупантов. Поэтому там ждут того, чтобы увидеть результаты.

Как сообщил во время брифинга для журналистов официальный представитель Государственного департамента США Мэттью Миллер, об этом может свидетельствовать, например, то, что очередной корабль черноморского флота ушел на дно.

"Мы верим, что у Украины есть план, который они выполнят для достижения побед на поле боя. Мы видели достижение такой победы недавно в Черном море в последние 24 часа. Они потопили очередной российский корабль", — сказал Миллер.

Он подчеркнул, что в Вашингтоне верят в то, что ВСУ имеют некоторые "сюрпризы" в своем арсенале и надеются вскоре увидеть какие результаты они принесут.

Как сообщалось ранее, утром 5 марта в ГУР Минобороны подтвердили информацию о том, что был потоплен российский патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов". Отмечалось, что для этих целей были использованы надводные беспилотники Magura, которые уже выполняли задания по уничтожению российских кораблей вроде "Цезаря Куникова".

У российских пропагандистов после этого началась истерика, в ходе которой прозвучали призывы к тому, чтобы вывести боевые корабли из зоны боевых действий.