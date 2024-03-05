"У України є план": у США натякнули, що ЗСУ готують "сюрпризи" для росіян

У США сподіваються невдовзі побачити результати

У Вашингтоні переконані, що українські військові мають якісь "військові сюрпризи" для російських окупантів. Тому там чекають на те, щоб побачити результати.

Як повідомив під час брифінгу для журналістів офіційний представник Державного департаменту США Меттью Міллер, про це може свідчити, наприклад, те, що черговий корабель чорноморського флоту пішов на дно.

"Ми віримо, що Україна має план, який вони виконають для досягнення перемог на полі бою. Ми бачили досягнення такої перемоги нещодавно в Чорному морі, в останні 24 години. Вони потопили черговий російський корабель", — сказав Міллер.

Він підкреслив, що у Вашингтоні вірять у те, що ЗСУ мають деякі "сюрпризи" у своєму арсеналі і сподіваються невдовзі побачити, які результати вони принесуть.

Як повідомлялося раніше, вранці 5 березня в ГУР Міноборони підтвердили інформацію про те, що було потоплено російський патрульний корабель проекту 22160 "Сергій Котов". Зазначалося, що з цією метою були використані надводні безпілотники Magura, які виконували завдання зі знищення російських кораблів на кшталт "Цезаря Куникова".

У російських пропагандистів після цього розпочалася істерика, під час якої пролунали заклики до того, щоб вивести бойові кораблі із зони бойових дій.