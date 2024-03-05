Скільки моряків РФ потонуло разом із "Сергієм Котовим": ГУР назвало цифру

Спецоперація пройшла на славу

У вівторок, 5 березня, вночі було потоплено українськими силами російський корабель "Сергій Котов". Головне управління розвідки розповіло, що підводне царство поповнило 7 окупантів.

Про це пише ГУР у Telegram. За їх даними, ймовірно, ворогу вдалось евакуювати 52-х членів екіпажу, які перебували на кораблі.

Розвідка також повідомила, що внаслідок атаки на патрульний корабель 6 членів екіпажу зазнали поранення.

"Схоже, що врятованих і ошелешених моряків "сєрґєя котова" через втрату судна "матроситимуть" російські спецслужби", — пише ГУР.

Нагадаємо, що ліквідація корабля морськими дронами MAGURA V5 сталася біля берегів тимчасово окупованого Криму у Чорному морі близько 00:50 ночі 5 березня. За словами росіян, "Сергій Котов" ніс чергування по протиповітряній обороні, а, за даними українських Військово-морських Сил — охороняв Керченську протоку.

Згодом у ГУР опублікували відео, де можна помітити надпотужні "прильоти" по ворожій посудині. Зазначається, що судно знищили пʼять морських дронів, вони завдали пʼять ударів по ньому. Також на опублікованих кадрах видно, що команда "Сергія Котова" намагалася відбиватися до останнього — по безпілотниках вівся безперервний вогонь, а саме судно активно маневрувало.

Більше подробиць затоплення російського корабля у збірному матеріалі "Телеграфу": Підводний Чорноморський флот зростає: все, що відомо про затоплення корабля "Сергій Котов".

Раніше "Телеграф" писав, що розробники дронів "Магура" розповіли, як вони полюють за кораблями РФ.