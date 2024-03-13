Одна из величайших трагедий за время полномасштабной войны: Украина вспоминает ужасный удар по Яворивскому полигону

В тот день из-за атаки погибли более 50 военнослужащих

Два года назад, 13 марта 2022 года, во Львовской области произошла одна из самых больших трагедий за время полномасштабной войны с РФ. Тогда захватчики выпустили по Украине более 30 ракет, в том числе по Львовской области. Часть из них ПВО удалось сбить. Часть попали в Международный центр миротворчества и безопасности на Яворовщине.

О трагедии напомнил глава Львовской ОВА Максим Козицкий. Пост на этот счет он опубликовал в Telegram.

В тот день из-за атаки погибли более 50 военнослужащих. Более 300 получили ранения.

По словам Козицкого, вероятный наводчик – 73-летний бывший майор КГБ Александр Косторный, живущий на Львовщине. Его обвиняют в государственной измене. Сегодня в Галицком районном суде Львова продолжат рассмотрение этого дела.

"Найдем всех, кто помогает убивать наших людей и уничтожать наши города и села. Каждый ответит за свои действия. Покоя предателям, которые прижились на нашей земле, не будет никогда. Возмездие уже началось.", — написал председатель Львовской ОВА.

Справка

Яворовский полигон – военный полигон на западе Украины, расположенный в 30 км к северо-западу от Львова в Яворовском районе. Он один из самых больших в Европе и немногих еще действующих полигонов в Украине. Полигон был создан в 1940 году на базе бывшего военного полигона Войска Польского, существовавшего здесь до 1939 года. Он располагает более 300 км кв. и возможности для одновременной подготовки нескольких тысяч военнослужащих, солдат и офицеров разных родов войск и военных специальностей.

Ранее "Телеграф" писал, что Яворивский полигон мозолит глаза кремлевским захватчикам. Еще на Пасху в 2022 году российский диктатор Владимир Путин собирался устроить ядерную провокацию именно на этом полигоне. Но этого не произошло, потому что сработала закулисная дипломатия.