Третій будинок за ніч: на Донеччині ворог вдарив по багатоповерхівці, є загиблі (фото)

Серед постраждалих є дитина

У вівторок, 12 березня, вночі росіяни вдарили по житлових будинках у Сумах та Кривому Розі, де кількість жертв на ранок середи збільшилась до 4-х осіб. На Донеччині ворог також атакував багатоквартирний дім у Мирнограді.

Про це повідомляє Вадим Філашкін голова Донецької ОДА. За його даними, двоє людей загинуло та 5 отримали поранення.

Також він зазначив, що рятувальники зуміли витягнути з-під завалів 13-річну дівчинку, вона не отримала фізичних травм.

"Вчора близько 23 години росіяни скинули на місто авіабомбу "Гром-Е1" — влучили у 5-поверхівку. Всього ударом пошкоджено 4 будинки", — пише Філашкін.

Щодо поранених голова ОДА інформує, що одна людина перебуває у тяжкому стані, троє — у стані середньої тяжкості.

На ранок прокуратура області повідомила, що у Мирнограді снаряд влучив у житловий масив, де постраждали чоловіки 19, 26 та 44 років та жінки 46 й 77 років. З-під завалів однієї з будівель рятувальники дістали загиблих 76-річну жінку та чоловіка 68 років.

Пошкоджені 4 багатоповерхові будинки й 9 транспортних засобів внаслідок обстрілу.

Мирноград на карті

Зауважимо, що Мирноград знаходиться за 32,5 км до найближчої лінії фронту і в ніч проти 10 березня зазнав чергового ворожого удару. Росіяни вдарили новими бомбами, які прийшли на заміну класичним старим ФАБам, перетвореним у КАБи.

Раніше "Телеграф" писав, що росіяни "шахедами" атакували Суми, вдарили по жилій п’ятиповерхівці.