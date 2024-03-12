Росіяни скинули авіабомбу на багатоповерхівку у Куп'янську: що відомо (фото)

Обійшлось без жертв та постраждалих

Росіяни вночі у вівторок, 12 березня, скинули авіабомбу на житлову багатоповерхівку у Купʼянську на Харківщині. Як наслідок, виникли пожежі, яку оперативно ліквідували рятувальники.

Про це інформує Міністерство внутрішніх справ та публікує кадри з місця подій. Зазначається, що постраждалих внаслідок російської атаки немає.

Проте суттєвих руйнувань зазнав пʼятиповерховий житловий будинок. Декілька осередків пожеж виникли у квартирах з першого по третій поверх.

"Горіли три квартири з першого по третій поверхи у одному під'їзді та ще одне помешкання у іншому під'їзді будівлі. Вогонь вдалось загасити. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю, жертв та постраждалих не виявили", — зазначається у повідомленні.

У пресслужбі ДСНС додають, що загальна площа пожеж склала 150 кв.м. Вогонь вдалось ліквідувати близько 4:15.

Зазначимо, що днем раніше, 11 березня, російські терористи вчергове атакували Харків безпілотниками. Внаслідок теракту, на жаль, є прильот – ударний безпілотник терористів пошкодив об'єкт цивільної інфраструктури та прилеглі багатоповерхові будівлі.

Раніше "Телеграф" писав, що наразі Росія не має достатньо ресурсів для окупації великих міст України. Проте вони можуть у неї з’явитися у разі масштабної мобілізації після переобрання Володимира Путіна на пост президента.