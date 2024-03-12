Россияне сбросили авиабомбу на многоэтажку в Купянске: что известно (фото)

Обошлось без жертв и пострадавших

Россияне ночью во вторник, 12 марта, сбросили авиабомбу на жилую многоэтажку в Купянске Харьковской области. Как следствие, возникли пожары, которые оперативно ликвидировали спасатели.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел и публикует кадры с места событий. Отмечается, что пострадавших в результате российской атаки нет.

Однако существенные разрушения получил пятиэтажный жилой дом. Несколько очагов пожаров возникло в квартирах с первого по третий этаж.

"Горели три квартиры с первого по третий этажи в одном подъезде и еще одно помещение в другом подъезде здания. Огонь удалось потушить. Спасатели обследовали поврежденное здание, жертв и пострадавших не обнаружили", — отмечается в сообщении.

В пресс-службе ГСЧС добавляют, что общая площадь пожаров составила 150 кв. Огонь удалось ликвидировать около 4:15.

Отметим, что днем ранее, 11 марта, российские террористы в очередной раз атаковали Харьков беспилотниками. В результате теракта, к сожалению, есть прилет – ударный беспилотник террористов повредил объект гражданской инфраструктуры и близлежащие многоэтажные здания.

Ранее "Телеграф" писал, что у России нет достаточно ресурсов для оккупации крупных городов Украины. Тем не менее они могут у нее появиться в случае масштабной мобилизации после переизбрания Владимира Путина на пост президента.