Третий дом за ночь: в Донецкой области враг ударил по многоэтажке, есть погибшие (фото)

Среди пострадавших есть ребенок

Во вторник, 12 марта, ночью россияне ударили по жилым домам в Сумах и Кривом Роге, где количество жертв к утру среды увеличилось до 4-х человек. В Донецкой области враг также атаковал многоквартирный дом в Мирнограде.

Об этом сообщает Вадим Филашкин глава Донецкой ОГА. По его данным, два человека погибли и 5 получили ранения.

Также он отметил, что спасатели сумели вытащить из-под завалов 13-летнюю девочку, она не получила физических травм.

"Вчера около 23 часов россияне сбросили на город авиабомбу "Гром-Е1" — попали в 5-этажку. Всего ударом повреждены 4 дома", — пишет Филашкин.

Относительно раненых глава ОГА информирует, что один человек находится в тяжелом состоянии, трое — в состоянии средней тяжести.

Утром прокуратура области сообщила, что в Мирнограде снаряд попал в жилмассив, где пострадали мужчины 19, 26 и 44 лет и женщины 46 и 77 лет. Из-под завалов одного из зданий спасатели достали погибших 76-летнюю женщину и мужчину 68 лет.

Повреждены 4 многоэтажных дома и 9 транспортных средств в результате обстрела.

Мирноград на карте

Отметим, что Мирноград находится за 32,5 км до ближайшей линии фронта и в ночь на 10 марта потерпел очередной вражеский удар. Россияне ударили новыми бомбами, которые пришли на замену классическим старым ФАБам, превращенным в КАБы.

Ранее "Телеграф" писал, что россияне "шахедами" атаковали Сумы, ударили по жилой пятиэтажке.