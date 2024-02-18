РФ пошла в большое наступление на одном из направлений: ВСУ разгромили врага и нанесли огромные потери (видео)

Уничтожено более десяти единиц бронетехники врага

Российские оккупанты после захвата Авдеевки активизировались и на Запорожском направлении. Они провели попытку масштабного штурма украинских позиций, которые ВСУ отбили в 2023-м году.

Об это сообщает Оперативное командование "Запад". По его данным, украинские воины разгромили это наступление.

Отмечается, что всего в атаке армия РФ задействовала 30 единиц бронетехники и огромное количество личного состава.

"Уничтожены 18 единиц техники (из них 3 танка), около 70 российских солдат отправлены на концерт Кобзона, 80 заказывают билеты (ранены — Ред.). После наступления россияне отошли на прежние позиции", — говорится в сообщении.

Также военные опубликовали видео этого самого провального наступления РФ.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал выход ВСУ из Авдеевки. Он назвал главную причину такого решения.

Также "Телеграф" рассказывал об истории обороны стратегического города на Донбассе. Украина борется за Авдеевку уже десять лет как до, так и после полномасштабного ранения РФ.