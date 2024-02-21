Росіянам потрібен великий успіх на фронті до виборів: у ГУР розкрили план ворога

Ворог поспішає до виборів піднести росіянам хоч якісь "позитивні новини" з фронту

До виборів президента в Росії, які заплановані на березень 2024 року, окупантам потрібні бодай якісь перемоги на фронті в Україні. Зокрема, ворог хоче і намагається вийти на адмінкордон Донецької та Луганської областей.

Про це в інтерв’ю "Інтерфакс-Україна" розповів представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький. За його словами, захоплення Авдіївки присвячене саме до президентських виборів.

Окупанти прагнуть щосили утримати свої позиції на Запорізькому та Херсонському напрямах. Також армія РФ намагається наступати, щоб захопити нові території та подати їх як "перемогу" росіянам.

"До виборів конкретно вони хочуть вийти, як мінімум на адмінкордони Луганської області. Мати хоч якийсь успіх, щось на зразок Авдіївки, можливо, ще десь у якомусь напрямку. Ключові моменти є: Куп’янськ, Лиман, Авдіївка" — сказав Скібіцький.

Також він пояснив, чому путінська армія хоче повторно захопити саме ці території. Це необхідно, щоб продемонструвати росіянам, що вдалося повернути населені пункти, звільнені Україною після початку повномасштабного вторгнення.

"Це буде символічно. Це елемент, який дуже активно буде використовуватися в інформаційно-психологічних операціях, акціях, інформаційному просторі", — зазначив Скібіцький.

Представник ГУР МО України додав, що захоплення Авдіївки російські пропагандисти подаватимуть до виборів як "неймовірно велику стратегічну перемогу".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що росіяни йдуть в атаку на квадроциклах. Але попри незвичайний засіб пересування, успіхів у окупантів мало.