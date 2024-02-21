Судьи также воюют: известный доброволец рассказал, сколько его коллег сейчас на фронте

Все судьи, примкнувшие к защите Украины, ушли на фронт добровольно

В рядах защитников Украины находится более 50 судей Украины. В процентном соотношении к общему количеству судей призывного возраста это не мало.

Особенно, учитывая, что судьи мобилизуются добровольно. Об этом пишет бывший военнослужащий, заместитель Председателя Верховного Суду Александр Маламуй.

"Кстати, сколько всего судей в стране? Неделю назад было 4895. Из них женщин 2623. Мужчин 2272, из них многим больше шестидесяти лет. Сколько судей в армии? (в ВСУ, ГНСУ, НГУ) На сегодняшний день — 51 судья. И это не мало, процент на уровне других городских профессиональных казней. Но есть нюанс: судьи все – добровольно", – пишет Маламуй.

Он отмечает, что было еще больше, ведь в 2024 в запас уволен один судья, в 2023 – трое и еще один погиб в 2023 году.

"Сколько погибло судей на войне? Мне известно о шести. И я хочу, чтобы вы знали их имена", — добавляет бывший военный.

Он приводит их список:

Судья Мария Гринык – погибла в 2015, обстрел из РСЗО.

Судья Ольга Ильяшевич – погибла в 2022 году, ракетный обстрел.

Судья Любовь Харечко – погибла в 2022, расстреляна оккупантами из стрелкового оружия.

Судья Дмитрий Константинов — погиб в 2022 году, подрыв на мине во время разминирования.

Судья в отставке Мария Ильяшевич – погибла в 2022 году, ракетный обстрел.

Судья Анатолий Нагорный погиб в бою в 2023 году.

"Это наша общая война. Наша отечественная война", — пишет заместитель Председателя Верховного Суда.

В помощь ВСУ судьи перечислили огромную сумму

Он также отмечает, что судьи много средств перечисляют на нужды армии. И действительно сумма — колоссальная.

"Говорят, люди — зарплаты у судей большие. А я вам докладываю: не судьи зарплаты себе рисовали.

Вот какие объемы народ украинский установил через своих депутатов, так и есть. В этом и состоит народовластие и представительная демократия. Решит когда-нибудь народ по-другому — будут другие зарплаты. А сейчас он так решил. Знаете ли вы, сколько денег добровольно судьи только Верховного Суда перечислили в специальный бюджетный фонд на помощь армии по своим зарплатам?

Так я знаю. Докладываю: с начала войны и на конец января 2024 года добровольно судьями ВС перечислено в "Фонд Обороны" 468 миллионов гривен.

468 000 тысяч.

И это кроме целевых сборов на прицелы, беспилотники, другую адресную помощь! Только я четырежды получал квадрокоптеры, приобретенные судьями ВС для моего снайперского подразделения. А сколько еще было всего такого? Многое было и есть. Они должны были это делать? Нет", — пишет бывший военный.

Маламуй отмечает, что эти деньги – те, что судьи забрали у своих семей ради Победы над захватчиками.

"Они это делали и делают, потому что это наша общая война с общим кровавым врагом. Это наша отечественная война. И дети у судей воюют, и мужчины у судей-женщин. И ранения получают, и погибают, к сожалению…" — пишет он.

Кто такой Александр Маламуй

Он – украинский судья, заместитель Председателя Верховного Суда, кандидат юридических наук, майор ВСУ, полный кавалер ордена "За мужество".

Александр Маламуй попал на фронт в 2014 году, когда присоединился к рядам наших бойцов добровольцем. После начала полномасштабного вторжения был мобилизован после демобилизации в 2017 году. А 8 января 2024 года майор был уволен с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

Во время войны с российскими оккупантами в зоне АТО Александр Маламуй написал книгу "Военный дневник", которую впоследствии издал.

Ранее "Телеграф" писал, что новый закон об усилении мобилизации будет предусматривать поправки о военных обязанностях высших чинов власти.