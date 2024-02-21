Судді також воюють: відомий доброволець розповів, скільки його колег зараз на фронті

Усі судді, які долучились до захисту України, пішли на фронт добровільно

У лавах захисників України наразі перебуває більше 50 суддів України. У відсотковому співвідношенні до загальної кількості суддів призовного віку це — не мало.

Особливо, беручи до уваги те, що судді мобілізуються добровільно. Про це пише колишній військовослужбовець, заступник Голови Верховного Суду Олександр Маламуй.

"До речі, скільки всього суддів в країні? Тиждень тому було 4895. З них жінок 2623. Чоловіків 2272, з них багато кому більше шістдесяти років. Скільки суддів в армії? (в ЗСУ, ДПСУ, НГУ) На сьогодні — 51 суддя. І це не мало, відсоток на рівні інших міських професійних страт. Але є нюанс: судді всі – добровільно", — пише Маламуй.

Він зазначає, що було ще більше, адже у 2024 в запас звільнено одного суддю, у 2023 – трьох і ще один загинув у 2023 році.

"Скільки загинуло суддів на війні? Мені відомо про шістьох. І я хочу, щоб ви знали їх імена", — додає колишній військовий.

Він наводить їхній перелік:

Суддя Марія Гриник – загинула у 2015, обстріл з РСЗО.

Суддя Ольга Ільяшевич – загинула у 2022, ракетний обстріл.

Суддя Любов Харечко – загинула у 2022, розстріляна окупантами зі стрілецької зброї.

Суддя Дмитро Константинов, загинув у 2022, підрив на міні під час розмінування.

Суддя у відставці Марія Ільяшевич – загинула у 2022, ракетний обстріл.

Суддя Анатолій Нагорний — загинув у бою у 2023.

"Це наша спільна війна. Наша вітчизняна війна", — пише заступник Голови Верховного Суду.

На допомогу ЗСУ судді перерахували величезну суму

Він також зазначає, що судді чимало коштів перераховують на потреби армії. І насправді сума — колосальна.

"Кажуть, люди — зарплати у суддів великі. А я вам доповідаю: не судді собі зарплати малювали.

От які обсяги народ український встановив через своїх депутатів, такі і є. В цьому і полягає народовладдя і представницька демократія. Вирішить колись народ по-іншому — будуть інші зарплати. А зараз він так вирішив. А чи знаєте ви, скільки грошей добровільно судді тільки Верховного Суду перерахували в спеціальний бюджетний фонд на допомогу армії зі своїх зарплат?

То я знаю. Доповідаю: з початку війні і на кінець січня 2024 добровільно суддями ВС перераховано в "Фонд Оборони" 468 мільйонів гривень.

468 000 000.

І це не рахуючи цільових зборів на приціли, безпілотники, іншу адресну допомогу! Тільки я чотири рази отримував квадрокоптери, придбані суддями ВС для мого снайперського підрозділу. А скільки ще було такого всього? Багато було і є. Вони зобов’язані були це робити? Ні", — пише колишній військовий.

Маламуй зазначає, що ці гроші — ті, що судді забрали у своїх сімей заради Перемоги над загарбниками.

"Вони це робили і роблять, тому що це наша спільна війна зі спільним кривавим ворогом. Це наша вітчизняна війна. І діти у суддів воюють, і чоловіки у суддів-жінок. І поранення отримують, і гинуть, на жаль…" — пише він.

Хто такий Олександр Маламуй

Він — український суддя, заступник Голови Верховного Суду, кандидат юридичних наук, майор ЗСУ, повний кавалер ордена "За мужність".

Олександр Маламуй потрапив на фронт у 2014 році, коли долучився до лав наших бійців добровольцем. Після початку повномасштабного вторгнення був мобілізований після демобілізації у 2017 році. А 8 січня 2024 року майора було звільнено з військової служби в запас з правом носіння військової форми одягу.

Під час війни з російськими окупантами в зоні АТО Олександр Маламуй написав книгу "Воєнний щоденник", яку згодом видав.

Раніше "Телеграф" писав, що новий закон про посилення мобілізації передбачатиме поправки про військові обов’язки вищих чинів влади.