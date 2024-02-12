Воюють на трофеях та стріляють "фруктами"? У мережі показали, чим озброєні українські танки

На озброєнні українських Т-72 помітили цікаві боєприпаси

Тривалий снарядний "голод" у ЗСУ стає все очевиднішим навіть за відео з передової. Українські танки Т-72 часто йдуть у бій зі снарядами, в яких легко впізнати можливі трофеї з РФ чи постачання з екзотичних країн.

Як повідомляє Telegram-канал "Танки. Історія та сучасність", боєкомплект українських танків сьогодні виглядає досить строкато. Зокрема, йдеться про 125-мм бронебійно-підкаліберні снаряди "Манго" та осколково-фугасні снаряди виробництва Пакистану, які легко впізнаються по зеленому корпусу.

Справді, на відео можна впізнати снаряди "Манго", прийняті на озброєння в СРСР 1986 року. Особливість даного "фрукта" у його чудових можливостях зі знищення саме радянської та російської танкової техніки.

Як писав військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, показники бронепробивності "Манго" дуже скромні — всього 220 мм броні. У той же час, броня сучасних танків НАТО складає 600-700 мм, а на останніх модифікаціях Abrams перевищує 1000 мм. У результаті танки Альянсу снаряду "Манго" не по "зубах", зате дуже непогані для пробиття радянської та пострадянської лінійки Т-64, Т-72, Т-80 та Т-90.

Цікаво, що подібні снаряди виробляють лише у двох країнах – у РФ на заводах концерну "Техмаш" та в Індії. Подібні снаряди, до речі, постачалися й Україною разом із експортними танками Т-80УД, які отримав сусід Індії – Пакистан, але тоді їх доводилося закуповувати. Тобто, "Манго" могли потрапити в Україну або як трофей від ЗС РФ, або як неафішована допомога з Індії.

Іншим упізнаним снарядом на відео виявився осколково-фугасний снаряд виробництва Пакистану для 125-мм танкової гармати Т-72, який легко впізнати за зеленим корпусом. Вперше подібні снаряди, що носять маркування HE FS TK, було помічено на озброєнні ЗСУ ще у січні 2023 року.

Загалом Пакистан має потужну промисловість з виробництва боєприпасів і здатний щорічно виробляти сотні тисяч снарядів калібру від 122 мм.