Воюют на трофеях и стреляют "фруктами"? В сети показали, чем вооружены украинские танки

На вооружении украинских Т-72 заметили интересные боеприпасы

Длительный снарядный "голод" в ВСУ становится все более очевидным даже по видео с передовой. Украинские танки Т-72 часто идут в бой со снарядами, в которых легко опознать возможные трофеи из РФ или поставки из экзотических стран.

Как сообщает Telegram-канал "Танки. История и современность", боекомплект украинских танков сегодня выглядит довольно пестро. В частности, речь идет о 125-мм бронебойно-подкалиберных снарядах "Манго" и осколочно-фугасных снарядах производства Пакистана, легко опознаваемых по зеленому корпусу.

Действительно, на видео можно опознать снаряды "Манго", принятые на вооружение в СССР в 1986 году. Особенность данного "фрукта" в его прекрасных возможностях по уничтожению именно советской и российской танковой техники.

Как писал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, показатели бронепробиваемости "Манго" весьма скромные – всего 220 мм брони. В то же время броня современных танков НАТО составляет 600-700 мм, а на последних модификациях Abrams превышает 1000 мм. В итоге танки Альянса снаряду "Манго" не по "зубам", зато весьма неплохи для пробития советской и постсоветской линейки Т-64, Т-72, Т-80 и Т-90.

Интересно, что подобные снаряды производят всего в двух странах – в РФ на заводах концерна "Техмаш" и в Индии. Подобные снаряды, кстати, поставлялись и Украиной вместе с экспортными танками Т-80УД, которые получил сосед Индии – Пакистан, но тогда их приходилось закупать. То есть, "Манго" могли попасть в Украину либо как трофей от ВС РФ, либо в качестве неафишируемой помощи из Индии.

Другим опознанным снарядом на видео оказался осколочно-фугасный снаряд производства Пакистана для 125-мм танковой пушки Т-72, который легко опознать по зеленому корпусу. Впервые подобные снаряды, носящие маркировку HE FS TK, были замечены на вооружении ВСУ еще в январе 2023 года.

В целом Пакистан обладает мощной промышленностью по производству боеприпасов и способен ежегодно производить сотни тысяч снарядов калибра от 122 мм.