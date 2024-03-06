Винтажный шведский гранатомет поражает новейшие российские танки

Созданный более 70 лет назад гранатомет неоднократно модернизировали

Российские оккупанты продолжают нести тяжелые потери в бронетехнике, причем за ее уничтожение предлагают платить премии. Качество же даже современных российских танков таково, что их можно поражать из оружия которому насчитывается десятки лет.

Один из них — шведский противотанковый гранатомет Grg m/48, более известный под коротким названием "Карл Густав". "Телеграф" рассказывает, почему шведское оружие эффективно против российских танков.

Как гласит цифра 48 в названии оружия, оно было впервые принято на вооружение еще в 1948-м году. Однако с тех пор много раз модернизировалось.

В зависимости от модели, "швед" весит от 16,5 до 6,8 кг и способен пробить до 500 мм танковой брони или 400 мм с динамической защитой, и способен стрелять на дальность до 1000 метров. Достаточно мощная боевая часть 84-мм гранатомета способна уничтожать даже новейшие российские танки Т-90М "Прорыв", что было сделано в 2022-м году на Харьковщине.

При этом гранатомет вполне универсален и способен использовать не только противотанковые бронебойные и кумулятивные гранаты, но и осколочные, дымовые, осветительные и другие.

Образец оказался настолько удачным, что производится до сих пор и трижды модернизировался. Последний раз в 2014-м году, став более легким, коротким и удобным для использования.

Другим испытанным и надежным средством борьбы с российскими танками стали американские противотанковые ракетные комплексы Javelin. Причем в ходе их эксплуатации выяснились интересные детали.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинской разведывательно-ударном дроне "Сыч". Беспилотник за 2 млн грн набил вражеского оборудования в общей сложности на 100 млн долларов, снося одним ударом российскую технику за 10 млн долларов.