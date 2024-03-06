Вінтажний шведський гранатомет вражає новітні російські танки

Створений понад 70 років тому гранатомет неодноразово модернізували

Російські окупанти продовжують зазнавати важких втрат у бронетехніці, причому за її знищення пропонують платити премії. Якість навіть сучасних російських танків така, що їх можна вражати зі зброї якій налічується десятки років.

Один із них — шведський протитанковий гранатомет Grg m/48, більш відомий під короткою назвою "Карл Густав". "Телеграф" розповідає, чому шведська зброя є ефективною проти російських танків.

Як свідчить цифра 48 у назві зброї, вона була вперше прийнята на озброєння ще 1948 року. Проте з того часу багато разів модернізувалася.

Залежно від моделі, "швед" важить від 16,5 до 6,8 кг і здатний пробити до 500 мм танкової броні або 400 мм з динамічним захистом і здатний стріляти на дальність до 1000 метрів. Досить потужна бойова частина 84-мм гранатомета здатна знищувати навіть новітні російські танки Т-90М "Прорив", що було зроблено 2022-го року на Харківщині.

При цьому гранатомет цілком універсальний і здатний використовувати не лише протитанкові бронебійні та кумулятивні гранати, але й осколкові, димові, освітлювальні та інші.

Зразок виявився настільки вдалим, що робиться досі і тричі модернізувався. Останній раз у 2014-му році, ставши легшим, коротким та зручним для використання.

Іншим випробуваним та надійним засобом боротьби з російськими танками стали американські протитанкові ракетні комплекси Javelin. Причому під час їх експлуатації з’ясувалися цікаві деталі.

Раніше "Телеграф" розповідав про українську розвідувально-ударну дрону "Сич". Безпілотник за 2 млн грн набив ворожого обладнання загалом на 100 млн доларів, несучи одним ударом російську техніку за 10 млн доларів.