Премии за уничтоженную технику для ВСУ: депутаты готовы жертвовать Телемарафоном, а военные колеблются

Среди военнослужащих новую инициативу нардепов поддерживают не все

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект об установлении доплат и льгот для мотивации военнослужащих. Если документ №11012 будет принят, воины ВСУ и их близкие смогут претендовать на многочисленные преференции от государства во время службы в армии и после освобождения от нее.

Инициаторы реформы считают, что такое поощрение будет способствовать не только активной мобилизации гражданских, но и повысит боевой дух на фронте, мотивируя бойцов бороться с врагом еще более упорно.

Как будет работать будущий закон, из каких источников его планируют финансировать и оправдает ли возложенные на него надежды, "Телеграф" спрашивал у авторов документа и самих военнослужащих.

Все новое – это хорошо профинансированное старое

Идея денежного поощрения за уничтожение вражеской техники не нова для украинской армии. Порядок выплат вознаграждений участникам ООС был принят указом Минобороны №340 еще в сентябре 2020 года и дополнен указом №230 от 11 августа 2021 года.

Впрочем, предыдущие нормы существенно отличались от предложенных сегодня. Например, за успешное выполнение боевого задания предполагалась выплата вознаграждения:

на бригаду – 365 000 грн.;

полк, батальонно-тактическая группа – 243 000 грн;

батальон, дивизион и приравненные к ним воинские части – 121 800 грн;

роту, батарею, эскадрилью, взвод, группу – 60 900 грн.

Кроме того, для подтверждения выполнения задачи по уничтожению техники необходимо было предоставить перечень документов:

рапорт командира подразделения, непосредственно выполнявшего задания;

смежных подразделений, подтверждающих уничтожение (захват) техники;

фото и видео с координатами места уничтожения техники;

рапорт командира экипажа самолета (вертолета), летчика – по поводу уничтоженной техники;

акт оприходования трофейного имущества.

Согласно положениям нового законопроекта №11012, кроме увеличения денежных вознаграждений за уничтоженную технику, бойцы ВСУ смогут получать единовременные или ежемесячные выплаты за продление службы по истечении срока в 36 месяцев, льготные кредиты на открытие бизнеса, растаможку автомобилей на льготной основе, пожизненное страхование жизни и здоровья, а также ипотечные кредиты на жилье сроком до 20 лет с льготной ставкой 3% на весь срок.

Правда, где именно нардепы планируют брать средства на финансирование этих выплат и льгот – а это примерно 70-80 млрд. гривен в год – пока не очень понятно. Авторы законопроекта единодушно отмечают, что найти деньги можно, если пересмотреть государственное обеспечение сомнительных проектов, в частности, Телемарафона единых новостей.

По словам инициатора законодательных изменений, секретаря комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Романа Костенко, лично участвовавшего в боевых действиях как во времена АТО/ООС, так и во время полномасштабного вторжения, только на финансирование "Единых новостей" из бюджета тратят около 2 млрд грн в год, поэтому о тотальном дефиците денег для армии говорить не приходится.

– Да, мотивационные выплаты по ранее действовавшим нормам нуждались в меньших средствах, но эта система была несовершенной и практически не работала. Сегодня мы говорим о том, что поощрение мобилизации — это хорошо, но давайте не забывать и о действующих военных. К ним, чаще всего, применяют только метод кнута. Это неправильно, ведь мотивации не прибавляет.

Если бойцы получат дополнительные премии и льготы, они будут проявлять инициативу, а не сидеть в окопах; задумаются над продолжением службы, а не будут ждать увольнения; будут уверены в будущем своей семьи после завершения службы, — говорит Роман Костенко в комментарии "Телеграфу".

Коллега Костенко по комитету, нардепка и резервистка ССО Соломия Бобровская главным мотивом создания законопроекта называет желание всколыхнуть монобольшинство в парламенте и привлечь их внимание к несовершенству действующей системы поощрений военнослужащих.

По словам политика, все, что имеют бойцы сегодня, — это отпуска, но часто и их не предоставляют по установленному законом алгоритму.

– В некоторых частях право на отдых получают через коррупционные схемы или график расписан таким образом, что у отдельных бойцов нет возможности попасть домой с начала полномасштабной войны.

Военные тоже люди и они устают. Нужно поднимать вопросы демобилизации и отпусков, поощрений и льгот. Если не впадать в политический популизм и иметь желание, средства на это найти можно. Мы подсчитывали приблизительное количество уничтоженной техники за 2023 год и пришли к выводу, что это не такая уж космическая сумма в выплатах, если сократить расходы на лишнее во время войны, – говорит Соломия Бобровская "Телеграфу".

Как это будет работать и будет ли работать вообще

Если со льготами и премиями за продление службы/выслугу лет все понятно, то механизм получения выплаты за уничтоженную вражескую технику вызывает ряд вопросов.

В частности, будет ли лишен новый механизм сбора "доказательной базы" чрезмерной бюрократии и будет ли зависеть сумма выплаты (и ее наличие в целом) от того, каким образом была "затрофеена" техника?

По словам авторов законопроекта, значение будет иметь исключительно сам факт нанесения потерь врагу. Что именно сожжет российский танк – сброс бомбы из дрона или выстрел из гранатомета – не важно.

С подтверждением фактов все сложнее, но видение будущего механизма у нардепов уже есть.

– Доказательством будут служить фото и видео уничтоженной техники, свидетельства выполняющей задачи группы, а также командира, принимавшего "работу". Это стандартная процедура, используемая и для сбора данных по потерям врага, – отмечает Соломия Бобровская.

Шансы на принятие законопроекта его авторы оценивают достаточно высоко. В частности, по словам Романа Костенко, подписи под документом поставили более 70 нардепов от всех партий, а значит, можно надеяться даже на принятие в первом чтении.

Более того, о поддержке инициативы сообщил главнокомандующий ВСУ и руководство Генштаба, что происходит не так часто. С учетом недавнего заявления президента Владимира Зеленского о необходимости повышения размера "боевых" до 200 тысяч гривен для бойцов, воюющих уже более двух лет, есть надежда и на то, что проголосованный законопроект оперативно подпишет глава государства.

Единственным препятствием для принятия нормы могут стать политические игрища, считает Соломия Бобровская.

– Есть опасения, что инициатива, предложенная не представителями монобольшинства, не придется [властям] по вкусу. В то же время, мы не против регистрации альтернативных законопроектов и открытия дискуссий. Пусть даже наш документ ляжет в их основу – лишь бы результат был. К сожалению, сейчас вопрос демобилизации и ее градации на уровне законодательных изменений не имеет ни компромиссных решений, ни готовности рассмотрения со стороны части парламентариев, – говорит нардепка.

Неожиданная реакция военных

Казалось бы, любые попытки властей облегчить судьбу военнослужащих и обеспечить их дополнительными преференциями армейское сообщество должно воспринимать положительно. "Мотивационный" законопроект положительно оценили далеко не все защитники.

Так, офицер ВСУ, руководитель благотворительного фонда "Мир и Ко" Мирослав Гай считает инициативу излишним расходованием средств.

– За все время службы я не слышал, чтобы кто-то из моих товарищей получил поощрение за подбитую технику. Несмотря на это, ее продолжают уничтожать и будут делать это и дальше. Украинские военные (особенно воюющие на первой линии) получают очень достойную заработную плату, порой даже большую, чем служащие некоторых стран-членов НАТО. Если боевые будут выплачиваться вовремя и в полном объеме, поверьте: этого будет достаточно.

Средства, предусмотренные для финансирования этого законопроекта, лучше направить на зарплаты, компенсации, обучение и, самое главное, обеспечение военных. Кому нужны премии за вражескую технику, если ее нечем уничтожать? Зарплаты в ВСУ – достаточно мотивирующая вещь. Лучше снабдите армию снарядами, – говорит Мирослав Гай в комментарии "Телеграфу".

Скептически относится к новому законопроекту и политик, военная ВСУ Татьяна Черновол, командовавшая расчетом противотанкового ракетного комплекса "Стугна-П" в составе 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. По ее словам, инициатива нардепов слишком похожа на обычный пиар.

– Мне никогда не платили [за уничтоженную технику] и платить не будут. Хотя при АТО подразделение К2 (батальон 54 ОМБр) получало такие выплаты. Выступать против подобных законопроектов могут только военные, чьи служебные обязанности не предусматривают уничтожение техники.

В общем, это правильная инициатива, но суммы не должны быть гигантскими: 1-2 тысячи долларов будет достаточно. "Охота" – дело дорогое. Бьющие технику – инициативные воины-охотники, которые вкладывают в это дело много собственных финансов, чтобы иметь лучший результат, – говорит Татьяна Черновол "Телеграфу".

Восемь лет гибридной агрессии на востоке страны и два года полномасштабной войны с РФ убедили представителей власти в том, что будущее нашего государства на 100% зависит от обеспечения военных и их мотивированности. О том, сколько парламентариев и членов правительства до сих пор не открыли для себя эту истину, можно будет судить по результатам голосования за подобные законопроекты.