Выплаты военнослужащим: как получить единовременную помощь при инвалидности

Это возможно не позднее чем через 3 года

Украинские военнослужащие, которые получили инвалидность в результате боевых действий, имеют право на единовременную денежную помощь (ЕДП). Ее выплачивает государство. Сейчас уже обновлен порядок выплаты ЕДП.

Это, как сообщают во Львовской ОВА, делает ее более доступной и удобной для получения.

ЕДП можно получить не позднее чем через 3 года после выдачи соответствующей справки медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК) об установлении инвалидности.

Бойцам, которые служат, необходимо подать соответствующий рапорт командиру воинской части, а бывшим военнослужащим — подать документы в ТЦК и СП, где они состоят на учете.

Во время подачи документов заполняется заявление установленного образца и разрешение на обработку персональных данных.

Перечень документов для получения ЕДП:

паспорт;

идентификационный номер;

номер банковского счета;

справки об обстоятельствах ранения (травмы, контузии, увечья), выданной командиром воинской части;

постановления военно-врачебной комиссии (ВВК) о причинной связи ранения (травмы, контузии, увечья или заболевания);

справки МСЭК об установлении процента утраты трудоспособности или инвалидности;

извлечение из приказа командира воинской части об исключении из списков в связи с увольнением.

Помимо этого, лицам, которые уволились из ВСУ, необходимо также подать выписку из приказа воинской части, подтверждающую их увольнение.

Затем комиссия Минобороны принимает решение о назначении ОГД и доводит их до воинской части или ОТЦК и СП соответственно, которые осуществляют выплаты денежной помощи.

Ранее "Телеграф" писал о том, что некоторые украинские военные могут претендовать на получение 50 тысяч гривен финансовой помощи. Однако для этого есть определенное условие.