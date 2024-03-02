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Семьи погибших или пропавших воинов могут рассчитывать на выплаты: в Минветеранов рассказали, как их получить

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
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Государство позаботилось о родственниках военных Новость обновлена 02 марта 2024, 11:25
Государство позаботилось о родственниках военных. Фото Иллюстративное фото

Членам семей рассказали, какие документы и как нужно подать, чтобы получить выплату

Семьи украинских защитников и защитниц могут рассчитывать на единовременную денежную выплату в случае гибели или инвалидности воина. Сумма зависит от группы инвалидности и других факторов.

В Минветеранов рассказали, как оформить помощь и какие документы для этого нужны. Правительство по инициативе ведомства упростило подачу заявления на назначение выплаты в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Теперь члены семьи погибших или получивших инвалидность военных могут подать заявление на назначение выплат не только в бумажной, но и в электронной форме. Сделать это можно, в том числе и через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Кроме того, документы можно не подавать, если они есть в распоряжении Министерства ветеранов или находятся в соответствующих реестрах.

Кто может рассчитывать на выплаты?

  • Люди с инвалидностью вследствие войны, которые получили статус и соответствующее удостоверение.
  • Члены семей погибших военнослужащих, которые получили соответствующий статус и удостоверение.
  • Один из супругов погибшего или пропавшего без вести военнослужащего, который не вступил повторно в брак (не важно, получает он пенсию или нет).
  • Дети, которые не имели или не имеют своих семей.
  • Дети, у которых есть своя семья, но они получили инвалидность до совершеннолетия.
  • Дети, чьи родители погибли или пропали.
  • Родители, чьи дети погибли или пропали без вести.
  • Лица, которые были на содержании погибшего или пропавшего военнослужащего, и получают пенсию из-за этого.

Размер единоразовой помощи зависит от группы инвалидности:

  • I группа — 400 прожиточных минимумов.
  • II группа – 300 прожиточных минимумов.
  • III группа — 250 прожиточных минимумов.

Члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военных могут рассчитывать на выплату в размере 750 прожиточных минимумов.

К заявлению на выплату нужно добавить следующие документы:

  • Удостоверение члена семьи погибшего воина.
  • Свидетельство о смерти военного или решение суда о признании его без вести отсутствующим (признании погибшим).
  • Свидетельство о рождении погибшего воина (для родителей)
  • Свидетельство о браке жены или мужа погибшего защитника или защитницы.
  • Паспорт заявителя или уполномоченного лица
  • Свидетельство о рождении ребенка при оформлении выплаты на него.
  • ИНН или отметка в паспорте об отказе его получать.
  • Решение суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой.
  • Решение суда или нотариально заверенный документ о том, что заявитель находится на содержании погибшего (пропавшего) воина.
  • Лица с инвалидностью должны предоставить удостоверение об инвалидности вследствие войны, справку врачебно-социальной экспертной комиссии, паспорт и ИНН.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как бойцам получить выплату за ранение. По словам адвоката, процесс может длиться целый год, если это критический случай.

Теги:
#Военнослужащие #Выплаты #Семьи военных