Семьи погибших или пропавших воинов могут рассчитывать на выплаты: в Минветеранов рассказали, как их получить

Членам семей рассказали, какие документы и как нужно подать, чтобы получить выплату

Семьи украинских защитников и защитниц могут рассчитывать на единовременную денежную выплату в случае гибели или инвалидности воина. Сумма зависит от группы инвалидности и других факторов.

В Минветеранов рассказали, как оформить помощь и какие документы для этого нужны. Правительство по инициативе ведомства упростило подачу заявления на назначение выплаты в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

Теперь члены семьи погибших или получивших инвалидность военных могут подать заявление на назначение выплат не только в бумажной, но и в электронной форме. Сделать это можно, в том числе и через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Кроме того, документы можно не подавать, если они есть в распоряжении Министерства ветеранов или находятся в соответствующих реестрах.

Кто может рассчитывать на выплаты?

Люди с инвалидностью вследствие войны, которые получили статус и соответствующее удостоверение.

Члены семей погибших военнослужащих, которые получили соответствующий статус и удостоверение.

Один из супругов погибшего или пропавшего без вести военнослужащего, который не вступил повторно в брак (не важно, получает он пенсию или нет).

Дети, которые не имели или не имеют своих семей.

Дети, у которых есть своя семья, но они получили инвалидность до совершеннолетия.

Дети, чьи родители погибли или пропали.

Родители, чьи дети погибли или пропали без вести.

Лица, которые были на содержании погибшего или пропавшего военнослужащего, и получают пенсию из-за этого.

Размер единоразовой помощи зависит от группы инвалидности:

I группа — 400 прожиточных минимумов.

II группа – 300 прожиточных минимумов.

III группа — 250 прожиточных минимумов.

Члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военных могут рассчитывать на выплату в размере 750 прожиточных минимумов.

К заявлению на выплату нужно добавить следующие документы:

Удостоверение члена семьи погибшего воина.

Свидетельство о смерти военного или решение суда о признании его без вести отсутствующим (признании погибшим).

Свидетельство о рождении погибшего воина (для родителей)

Свидетельство о браке жены или мужа погибшего защитника или защитницы.

Паспорт заявителя или уполномоченного лица

Свидетельство о рождении ребенка при оформлении выплаты на него.

ИНН или отметка в паспорте об отказе его получать.

Решение суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой.

Решение суда или нотариально заверенный документ о том, что заявитель находится на содержании погибшего (пропавшего) воина.

Лица с инвалидностью должны предоставить удостоверение об инвалидности вследствие войны, справку врачебно-социальной экспертной комиссии, паспорт и ИНН.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как бойцам получить выплату за ранение. По словам адвоката, процесс может длиться целый год, если это критический случай.