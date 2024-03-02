Семьи погибших или пропавших воинов могут рассчитывать на выплаты: в Минветеранов рассказали, как их получить
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Членам семей рассказали, какие документы и как нужно подать, чтобы получить выплату
Семьи украинских защитников и защитниц могут рассчитывать на единовременную денежную выплату в случае гибели или инвалидности воина. Сумма зависит от группы инвалидности и других факторов.
В Минветеранов рассказали, как оформить помощь и какие документы для этого нужны. Правительство по инициативе ведомства упростило подачу заявления на назначение выплаты в соответствии с Законом Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Теперь члены семьи погибших или получивших инвалидность военных могут подать заявление на назначение выплат не только в бумажной, но и в электронной форме. Сделать это можно, в том числе и через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Кроме того, документы можно не подавать, если они есть в распоряжении Министерства ветеранов или находятся в соответствующих реестрах.
Кто может рассчитывать на выплаты?
- Люди с инвалидностью вследствие войны, которые получили статус и соответствующее удостоверение.
- Члены семей погибших военнослужащих, которые получили соответствующий статус и удостоверение.
- Один из супругов погибшего или пропавшего без вести военнослужащего, который не вступил повторно в брак (не важно, получает он пенсию или нет).
- Дети, которые не имели или не имеют своих семей.
- Дети, у которых есть своя семья, но они получили инвалидность до совершеннолетия.
- Дети, чьи родители погибли или пропали.
- Родители, чьи дети погибли или пропали без вести.
- Лица, которые были на содержании погибшего или пропавшего военнослужащего, и получают пенсию из-за этого.
Размер единоразовой помощи зависит от группы инвалидности:
- I группа — 400 прожиточных минимумов.
- II группа – 300 прожиточных минимумов.
- III группа — 250 прожиточных минимумов.
Члены семей погибших, умерших или пропавших без вести военных могут рассчитывать на выплату в размере 750 прожиточных минимумов.
К заявлению на выплату нужно добавить следующие документы:
- Удостоверение члена семьи погибшего воина.
- Свидетельство о смерти военного или решение суда о признании его без вести отсутствующим (признании погибшим).
- Свидетельство о рождении погибшего воина (для родителей)
- Свидетельство о браке жены или мужа погибшего защитника или защитницы.
- Паспорт заявителя или уполномоченного лица
- Свидетельство о рождении ребенка при оформлении выплаты на него.
- ИНН или отметка в паспорте об отказе его получать.
- Решение суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой.
- Решение суда или нотариально заверенный документ о том, что заявитель находится на содержании погибшего (пропавшего) воина.
- Лица с инвалидностью должны предоставить удостоверение об инвалидности вследствие войны, справку врачебно-социальной экспертной комиссии, паспорт и ИНН.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как бойцам получить выплату за ранение. По словам адвоката, процесс может длиться целый год, если это критический случай.