Сім’ї загиблих чи зниклих воїнів можуть розраховувати на виплати: Мінветеранам розповіли, як їх отримати

Членам сімей розповіли, які документи та як треба подати, щоб отримати виплату

Сім’ї українських захисників та захисниць можуть розраховувати на одноразову грошову виплату у разі загибелі чи інвалідності воїна. Сума залежить від групи інвалідності та інших факторів.

У Мінветеранів розповіли, як оформити допомогу та які документи для цього потрібні. Уряд за ініціативою відомства спростив подання заяви на призначення виплати відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту".

Наразі члени сім’ї загиблих або військових, що отримали інвалідність, можуть подати заяву на призначення виплат не тільки в паперовій, а й в електронній формі. Зробити це можна, в тому числі через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Крім того, документи можна не подавати, якщо вони є у розпорядженні Міністерства ветеранів або перебувають у відповідних реєстрах.

Хто може розраховувати на виплати?

Люди з інвалідністю внаслідок війни, які набули статусу та відповідного посвідчення.

Члени сімей загиблих військовослужбовців, які набули відповідного статусу та мають посвідчення.

Один із подружжя загиблого або зниклого безвісти військовослужбовця, який не одружився (не важливо, отримує він пенсію чи ні).

Діти, які не мали чи не мають своїх сімей.

Діти, які мають свою сім’ю, але вони отримали інвалідність до повноліття.

Діти, чиї батьки загинули чи зникли.

Батьки, чиї діти загинули чи зникли безвісти.

Особи, які були на утриманні загиблого або зниклого військовослужбовця, і одержують пенсію через це.

Розмір одноразової допомоги залежить від групи інвалідності:

І група – 400 прожиткових мінімумів.

ІІ група – 300 прожиткових мінімумів.

ІІІ група — 250 прожиткових мінімумів.

Члени сімей загиблих, померлих або зниклих безвісти військових можуть розраховувати на виплату у розмірі 750 прожиткових мінімумів.

До заяви на виплату потрібно додати такі документи :

Посвідчення члена сім’ї загиблого воїна.

Свідоцтво про смерть військового чи рішення суду про визнання його безвісти відсутнім (визнання загиблим).

Свідоцтво про народження воїна (для батьків)

Свідоцтво про шлюб дружини чи чоловіка загиблого захисника чи захисниці.

Паспорт заявника чи уповноваженої особи

Свідоцтво про народження дитини під час оформлення виплати нею.

ІПН або позначка у паспорті про відмову його отримувати.

Рішення суду про встановлення опіки чи піклування над дитиною-сиротою.

Рішення суду або нотаріально засвідчений документ про те, що заявник перебуває на утриманні загиблого (зниклого) воїна.

Особи з інвалідністю мають надати посвідчення про інвалідність внаслідок війни, довідку лікарсько-соціальної експертної комісії, паспорт та ІПН.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як бійцям одержати виплату за поранення. За словами адвоката, процес може тривати цілий рік, якщо це критичний випадок.