Виплати військовослужбовцям: як отримати одноразову допомогу при інвалідності

Це можливо не пізніше ніж через 3 роки

Українські військовослужбовці, які отримали інвалідність через бойові дії, мають право на одноразову грошову допомогу (ЄДП). Її виплачує держава. Наразі вже оновлено порядок виплати ЄДП.

Це, як повідомляють у Львівській ОВА, робить її більш доступною та зручною для отримання.

ЄДП можна отримати не пізніше ніж за 3 роки після видачі відповідної довідки медико-соціальної експертної комісії (МСЕК) про встановлення інвалідності.

Бійцям, які служать, необхідно подати відповідний рапорт командиру військової частини, а колишнім військовослужбовцям подати документи до ТЦК та СП, де вони перебувають на обліку.

Під час подання документів заповнюється заява встановленого зразка та дозвіл на обробку персональних даних.

Перелік документів для отримання ЄДП:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

номер банківського рахунку;

довідки про обставини поранення (травми, контузії, каліцтва), видану командиром військової частини;

постанови військово-лікарської комісії (ВЛК) про причинний зв’язок поранення (травми, контузії, каліцтва чи захворювання);

довідки МСЕК про встановлення відсотка втрати працездатності чи інвалідності;

вилучення з наказу командира військової частини про виключення зі списків у зв’язку із звільненням.

Крім цього, особам, які звільнилися з ЗСУ, необхідно також подати витяг з наказу військової частини, що підтверджує їхнє звільнення.

Потім комісія Міноборони приймає рішення про призначення ОГД та доводить їх до військової частини або ОТЦК та СП відповідно, які здійснюють виплати грошової допомоги.

Раніше "Телеграф" писав, що деякі українські військові можуть претендувати на отримання 50 тисяч гривень фінансової допомоги. Однак для цього є певна умова.