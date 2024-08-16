Для Курської операції? Країна-союзниця України дала добро на використання своєї зброї в РФ

Країна передала Україні танки Leopard 2A4 та багато іншої військової техніки

У той час як США забороняють Україні використовувати їхнє далекобійне озброєння на території РФ, Канада заявила, що Київ може використовувати передані нею танки та бронетехніку на російській території.

Про це пише CBC. Зазначається, що ця заява прозвучала на тлі роздумів про те, як довго Україна зможе продовжувати наступ у Курській області Росії та довгостроковий вплив дій ЗСУ у прикордонних областях РФ.

Нагадаємо, Канада передала Україні вісім танків Leopard 2A4, кілька десятків броньованих машин бойового забезпечення та сотні патрульних броньованих машин. Також країна передала українській кілька гаубиць М-777.

"Українці найкраще знають, як захистити свою батьківщину, і ми прагнемо підтримати їхній потенціал. Канада не накладає жодних географічних обмежень на використання військової техніки, яку ми жертвуємо Україні", — заявила прессекретар міністерства оборони Андре-Анн Пулен.

На кадрах, знятих CNN уздовж українського кордону 15 серпня, видно, як канадська техніка перетинає кордон із Росією. Це був патрульний автомобіль Senator канадського виробництва.

Як повідомляв "Телеграф", збройні сили України у наступі на Курську область, ймовірно, використовують британські танки Challenger 2. Якщо ця інформація підтвердиться, то використання британських танків, якими керують українські військові під час бойових дій на території Росії, стане першим випадком.