Сколько оружия США успеют предоставить Украине до инаугурации Трампа: в Defense Express оценили масштабы

Кроме прямой передачи, у Байдена до 20 января успеют законтрактовать вооружение для Украины

Администрация действующего президента США Джозефа Байдена к моменту инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года успеет передать Украине вооружение на 2,8 млрд долларов по программе президентских полномочий и USAI. А вот об аналогичной сумме, доступной из-за бухгалтерских ошибок Пентагона, можно забыть.

Об этом сказал военный эксперт и главный редактор Defense Express Олег Катков в эфире телеканала "Эспрессо". Он напомнил, что сейчас в США идет подготовка большого пакета помощи для Украины.

"Но дело в том, что со счетов президентской программы изымают, когда оружие передают из запасов Пентагона. У них оставалось еще 2,8 миллиарда долларов, запланированных на 2024 год непосредственно в бюджете. И еще 2,8 миллиарда долларов, которые были по финансовой ошибке, которая была обнаружена аудитом летом 23-го года", – отметил он.

Помимо прямой передачи, у Байдена до 20 января успеют законтрактовать вооружение для Украины у американских производителей. Конечно, если будет сохранен текущий темп оказания пакетов помощи.

"Технически, если США продолжит выделять пакеты помощи в том темпе, который был как раз за последние несколько недель, они успевают выделить еще 2,8 миллиарда долларов 100%. Также на программе USAID остается еще один миллиард долларов, но это просто заказ, который делается для оборонно-промышленного комплекса США в интересах Украины. Поэтому законтрактовать вооружение они, на мой взгляд, тоже вполне успевают до 20-го января", — отметил Катков.

А вот рассчитывать на деньги, обнаруженные как финансовая ошибка Пентагона, уже не стоит. Поскольку Пентагон, несмотря на обнаруженные разногласия, считает стоимость помощи так, как он считал ее до момента аудита.

"Для него важно то, сколько оружие стоит сейчас, а не во сколько его там оценивают после усушки, утряски. И он об этом неоднократно заявлял. Потому что если он передает условно боеприпас, который сейчас стоит условно 3,5 тысячи долларов, то старый хоть и стоит условно 500, но он все равно считает, чтобы поддерживать боеспособность, надо потратить 3,5 тысячи долларов, чтобы возобновить поставки прямо сейчас. Здесь можно спорить, насколько это правильно, но, к сожалению, у нас нет других США, нет другого Пентагона, который оказывал бы аналогичную помощь, поэтому это можно критиковать, но от этого точно никому лучше не станет. ", – резюмировал Катков.

Напомним, перед тем как покинуть пост президента США Джозеф Байден призвал Конгресс выделить дополнительные 24 миллиарда долларов для усиления военной помощи Украине. Это позволит избежать остановки финансирования следующей президентской администрацией.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что глава Государственного департамента США Энтони Блинкен 26 ноября заявил, что администрация Джо Байдена продолжит усилия по наращиванию военной помощи Украине. Также поддержку Киева продолжат страны G7.

Отметим, что США в ночь с 12 на 13 декабря официально объявили о предоставлении Украине нового уже 72-го пакета военной помощи на общую сумму в 500 млн долларов. В его состав войдут снаряды для артиллерии, боеприпасы для HIMARS, а также крупная партия средств защиты от оружия массового поражения.