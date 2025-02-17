Украина продолжит получать оружие из США: Трамп дал важное разрешение

Администрация нового президента США прямо заявила союзникам, что хочет, чтобы они покупали гораздо больше американского оружия

Президент США Дональд Трамп заявил, что позволит европейским странам покупать американское вооружение и боеприпасы для последующей передачи Украине. Он подтвердил, что такова торговля в интересах Соединенных Штатов и Европы.

Об этом пишет информационное агентство Bloomberg со ссылкой на заявление Трампа для прессы. Отмечается, что это достаточно неожиданный, но выгодный для Украины поворот, поскольку сейчас администрация президента США работает над прекращением российско-украинской войны.

"Этот шаг потенциально позволит Украине использовать американское оружие, даже если США прекратят военную поддержку страны, поскольку Трамп пытается договориться о прекращении трехлетней войны", – отмечает издание.

Кроме того, пишет агентство, администрация нового президента США прямо заявила союзникам, что хочет, чтобы они покупали гораздо больше американского оружия, техники и боеприпасов – не только для Украины, но и для себя. В Белом доме намекнули, что это необходимо для сохранения НАТО.

"Администрация Трампа сообщила западным союзникам, что хочет, чтобы они покупали американское оружие и военную технику, чтобы сохранить альянс НАТО. Команда Трампа также заявила, что хочет, чтобы Европа покупала больше американских энергоносителей в рамках обеспечения собственной энергобезопасности", — говорится в статье.

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В Украине тем временем указали, что, несмотря на заявления США о том, что Вашингтон несет "основное бремя" относительно передачи вооружения и боеприпасов Вооруженным силам — это не так. Европа значительно опережает США в объемах оружия, передаваемого Силам обороны, особенно в некоторых ее видах. А сейчас Украина получает от США только те пакеты помощи, которые были официально выделены еще при администрации Джозефа Байдена.

На фоне последних событий генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что всем членам Североатлантического Альянса, желают ли они этого или нет, придется увеличить расходы на оборону до уровня в 3% от ВВП. Угроза российского режима никуда не исчезает, к тому же нужно перевооружать армии, накапливать запасы и поставлять вооружение и боеприпасы Украине.