Україна продовжить отримувати зброю з США: Трамп дав важливий дозвіл

Адміністрація нового президента США прямо заявила союзникам, що хоче, щоб вони купували значно більше американської зброї

Президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить європейським країнам купувати американське озброєння та боєприпаси для подальшої передачі Україні. Він підтвердив, що така торгівля в інтересах Сполучених Штатів та самої Європи.

Про це пише інформаційне агентство Bloomberg із посиланням на заяву Трампа для преси. Зазначається, що це доволі несподіваний, але вигідний для України поворот, оскільки зараз адміністрація президента США працює над припиненням російсько-української війни.

"Цей крок потенційно дозволить Україні використовувати американську зброю, навіть якщо США припинять військову підтримку країни, оскільки Трамп намагається домовитися про припинення трирічної війни", – зазначає видання.

Окрім того, пише агенство, адміністрація нового президента США прямо заявила союзникам, що хоче, щоб вони купували значно більше американської зброї, техніки та боєприпасів – не тільки для України, але й для себе. В Білому домі натякнули, що це потрібно для збереження НАТО.

"Адміністрація Трампа повідомила західним союзникам, що хоче, щоб вони купували американську зброю та військову техніку, щоб зберегти альянс НАТО. Команда Трампа також заявила, що хоче, щоб Європа купувала більше американських енергоносіїв у рамках забезпечення власної енергобезпеки", – сказано у статті.

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В Україні тим часом вказали, що попри заяви США про те, що Вашингтон несе "основний тягар" щодо передачі озброєння та боєприпасів Збройним силам – це не так. Європа значно випереджає США в обсягах зброї, яку передають Силам оборони, особливо у деяких її видах. А зараз Україна отримує від США тільки ті пакети допомоги, які були офіційно виділені ще за часів адміністрації Джозефа Байдена.

На тлі останніх подій генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що усім членам Північноатлантичного Альянсу, бажають вони цього, або ні, доведеться збільшити витрати на оборону до рівня у 3% від ВВП. Загроза з боку російського режиму нікуди не зникає, до того ж потрібно переозброювати армії, накопичувати запаси та постачати озброєння та боєприпаси Україні.