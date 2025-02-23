Росіяни на Курщині розстріляли українських військовополонених

Черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії, сказав омбусмен

У неділю, 23 лютого, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що російські воєнні злочинці знову могли розстріляти українського військовополоненого на Курському напрямку.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Телеграм. Лубінець пише, що за словами одного з українських бійців — це воїни 82-ї бригади.

На кадрах, які йому надали нібито видно, як російський окупант свідомо стріляє в голову українському військовополоненому.

"Розстріл українських військовополонених — черговий доказ нелюдської жорстокості російської армії. Відео, що шириться у соцмережах, свідчить про свідоме вбивство беззахисних українських військовополонених. Це грубе порушення Женевської конвенції та всіх норм міжнародного гуманітарного права. Як Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, я вже звернувся до ООН, Міжнародного комітету Червоного Хреста. Росія має відчути наслідки своїх воєнних злочинів негайно!", — написав він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що перед Новим роком, 30 грудня, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулося 189 українських захисників, серед яких колишній журналіст "Еспресо" Роман Борщ.