Россияне на Курщине расстреляли украинских военнопленных

Очередное доказательство бесчеловечной жестокости российской армии, сказал омбусмен

В воскресенье, 23 февраля, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что российские военные преступники снова могли расстрелять украинского военнопленного на Курском направлении.

Об этом он сообщил на своей странице в Телеграмме. Лубинец пишет, что, по словам одного из украинских бойцов, это воины 82-й бригады.

На кадрах, которые ему предоставили якобы видно, как российский оккупант сознательно стреляет в голову украинскому военнопленному.

"Расстрел украинских военнопленных — очередное доказательство бесчеловечной жестокости российской армии. Видео, распространяющееся в соцсетях, свидетельствует о сознательном убийстве беззащитных украинских военнопленных. Это грубое нарушение Женевской конвенции и всех норм международного гуманитарного права. Как Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека, последствия своих военных преступлений немедленно!", — написал он.

Ранее "Телеграф" сообщал, что перед Новым годом, 30 декабря, Украина и Россия провели обмен военнопленными. Домой вернулись 189 украинских защитников, среди которых бывший журналист "Эспрессо" Роман Борщ.