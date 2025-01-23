Заставили ползти на расстрел: россияне совершили массовую казнь украинских пленных

Омбудсмен обратится в ООН

Российская армия в Украине регулярно казнит пленных украинских бойцов. В сети появилось видео вероятного расстрела россиянами шести наших защитников, на очередное военное преступление врага отреагировал омбудсмен Дмитрий Лубинец.

Россияне сами снимали на видео казнь украинских военнопленных, сообщил Лубинец. Шестерых украинцев оккупанты расстреляли в спину, видео обрывается, когда на земле лежит седьмой воин, его судьба неизвестна. Видео казни украинских военнопленных россиянами можно посмотреть по ссылке.

На эти кадры очень тяжело смотреть – россияне расстреливают военных на глазах у побратимов. При этом оккупанты приказывают им "лежать и закрыть рот", а снимавший преступление говорит "Один — мой", а впоследствии видно, как он выпускает несколько пуль в спину одному из военнопленных.

"Российская армия никогда не славилась достойным обращением с военнопленными и вот в очередной раз демонстрирует свою беспомощность и преступность. В очередной раз посылаю информацию об этом преступлении ООН и МККК. Этот факт должен быть зафиксирован!", — пишет Лубинец.

Как сообщал "Телеграф", 3 января во время попытки штурма позиций 141-й отдельной пехотной бригады ВСУ, российские военные расстреляли троих украинских военнопленных. Убийство произошло вблизи населенного пункта Нескучное Донецкой области.