Змусили повзти на розстріл: росіяни здійснили масову страту українських полонених

Омбудсмен звернеться до ООН

Російська армія в Україні регулярно страчує полонених українських бійців. В мережі з'явилося відео ймовірного розстрілу росіянами шести наших захисників, на черговий воєнний злочин ворога відреагував омбудсмен Дмитро Лубінець.

Росіяни самі знімали на відео страту українських військовополонених, повідомив Лубінець. Шістьох українців росіяни розстріляли у спину, відео обривається, коли на землі лежить сьомий воїн, його доля невідома. Відео страти українських військовополонених росіянами можна подивитися за посиланням.

На ці кадри дуже важко дивитися — росіяни розстрілюють бійців на очах у побратимів. При цьому окупанти наказують їм "лежати та закрити рот", а той, хто знімав злочин, каже "Один — мій", а згодом видно, як він випускає кілька куль у спину одному з військовополонених.

"Російська армія ніколи не славилася гідним поводженням із військовополоненими і ось вчергове демонструє свою безпорадність та злочинність. Вчергове надсилаю інформацію про цей злочин ООН та МКЧХ. Цей факт повинен бути зафіксований!", — пише Лубінець.

Як повідомляв "Телеграф", 3 січня під час спроби штурму позицій 141-ї окремої піхотної бригади ЗСУ, російські військові розстріляли трьох українських військовополонених. Вбивство сталося поблизу населеного пункту Нескучне на Донеччині.