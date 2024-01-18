Син залишився круглим сиротою: на фронті загинув воїн із Дніпропетровської області

Колеги з теплотою відгукуються про загиблого

Кілька днів тому у боях за Україну загинув слюсар із ремонту обладнання Південного гірничо-збагачувального комбінату з багаторічним досвідом Сергій Онофрійчук. Його єдиний син залишився круглим сиротою.

Про це повідомляють "СВОЇ Кривий Ріг". Воїнові на вічно залишилося 52 роки.

До лав ЗСУ Сергій Онофрійчук був мобілізований 10 листопада 2023 року та обіймав посаду стрільця-санітара. В юності чоловік також пройшов військову службу. Загинув він 14 січня поточного року у боях у районі населеного пункту Очеретине Донецької області. Колеги із заводу кажуть, що Сергій був працьовитим, скромним та завжди був готовий прийти на допомогу.

"Нехай же добрий, світлий спогад про захисника стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться в пам’яті рідних, друзів, бойових побратимів, усіх, хто знав його, любив і поважав", - зазначають колеги Сергія Борисовича.

На Південному гірничо-збагачувальному комбінаті Сергій Онофрійчук працював із 1999 року. Він працював на дробильній фабриці №1 слюсарем черговим та з ремонту обладнання, виконував підземні роботи. Керівництво комбінату та товариші Сергія кажуть, що він був справжнім професіоналом своєї справи.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Залужний отримав книгу загиблого українського поета. Українець мріяв, щоби його вірші прочитав головком ЗСУ.