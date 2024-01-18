Сын остался круглым сиротой: на фронте погиб воин из Днепропетровской области

Коллеги с теплотой отзываются о погибшем

Несколько дней назад в боях за Украину погиб слесарь по ремонту оборудования Южного горно-обогатительного комбината с многолетним опытом Сергей Онофрийчук. Его единственный сын остался круглым сиротой.

Об этом сообщают "СВОЇ Кривий Ріг". Воину на вечно осталось 52 года.

В ряды ВСУ Сергей Онофрийчук был мобилизован 10 ноября 2023 года и занимал должность стрелка-санитара. В юности мужчина также прошел воинскую службу. Погиб он 14 января текущего года в боях в районе населенного пункта Очеретино Донецкой области. Коллеги с завода говорят, что Сергей был трудолюбивым, скромным и всегда был готов прийти на помощь.

"Пусть же доброе, светлое воспоминание о защитнике станет сильнее смерти и навсегда останется в памяти родных, друзей, боевых собратьев, всех, кто знал его, любил и уважал", — отмечают коллеги Сергея Борисовича.

На Южном горно-обогатительном комбинате Сергей Онофрийчук работал с 1999 года. Он трудился на дробильной фабрике №1 слесарем дежурным и по ремонту оборудования, выполнял подземные работы. Руководство комбината и товарищи Сергея говорят, что он был настоящим профессионалом своего дела.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Залужный получил книгу погибшего украинского поэта. Украинец мечтал, чтобы его стихи прочел главком ВСУ.