"Был душой компании": на войне погиб фанат "Динамо"

Во вторник, 28 октября, стало известно о гибели защитника Украины, фаната киевского "Динамо" Вадима Пидлипенского. В 2025 году не стало ультрас киевлян "Француза", который воевал за независимую Украину с 2014 года.

О смерти Героя сообщила пресс-служба "Динамо" Киев на своем официальном сайте. Вадим (позывной "Рамштайн") погиб 25 октября во время выполнения боевого задания вблизи Лимана ()Донецкая область.

ФК "Динамо" (Киев) выражает глубокую скорбь по поводу гибели Вадима и искренние соболезнования его родным и близким. Мы скорбим вместе с вами. Это еще одна невосполнимая потеря для нашего фанатского движения. Вечная память и честь Герою, отдавшего жизнь за нашу страну. Пусть покоится с миром. Всегда будем помнить о его героическом подвиге. ФК "Динамо" (Киев)

В "Динамо" отметили, что Вадим имел отношение к нескольким фанатским группировкам Бело-синих, а с середины нулевых он ездил на выездные матчи киевлян. Он запомнился друзьям и единомышленникам своим юмором и добрым нравом, ведь всегда был душой компании.

Ранее сообщалось, что на войне против российских захватчиков погиб представитель ультрас киевской "Оболони" Павел Ведибида. Также жизнь за Украину отдал болельщик "Динамо", мастер спорта по кикбоксингу Иван "Бонус" Фесенюк.