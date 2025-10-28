"Був душею компанії": на війні загинув фанат "Динамо"

Герой виконував бойове завдання на лиманському напрямі

У вівторок, 28 жовтня, стало відомо про загибель захисника України, фаната київського "Динамо" Вадима Підлипенського. У 2025 році не стало ультрас киян "Француза", який воював за незалежну Україну з 2014 року.

Що потрібно знати

На фронті загинув уболівальник "Динамо" Вадим Підлипенський

Герой загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання

Вадим мав відношення до кількох фанатських угруповань киян

Про смерть Героя повідомила пресслужба "Динамо" на своєму офіційному сайті. Вадим (позивний "Рамштайн") загинув 25 жовтня під час виконання бойового завдання поблизу Лимана Донецької області.

ФК "Динамо" (Київ) висловлює глибоку скорботу з приводу загибелі Вадима та щирі співчуття його рідним та близьким. Ми сумуємо разом із вами. Це ще одна непоправна втрата для нашого фанатського руху. Вічна пам'ять і шана Герою, який віддав життя за нашу країну. Нехай спочиває з миром. Завжди будемо пам'ятати про його героїчний подвиг. ФК "Динамо" (Київ)

У "Динамо" зазначили, що Вадим мав відношення до кількох фанатських угруповань Біло-Синіх, а з середини нульових він їздив на виїзні матчі киян. Він запам’ятався друзям та однодумцям своїм гумором та доброю вдачею, адже завжди був душею компанії.

Вадим Підлипенський з автоматом

Вадим Підлипенський на матчі "Динамо" Київ

Вадим Підлипенський

Вадим Підлипенський із прапором України

Вадим Підлипенський у кафе

Раніше повідомлялося, що на війні проти російських загарбників загинув представник ультрас київської "Оболоні" Павло Ведибіда. Також життя за Україну віддав уболівальник "Динамо", майстер спорту з кікбоксингу Іван "Бонус" Фесенюк.