Незадоволений роботою ТЦК: Залужний висловився відверто

Головком наголосив, що воювати на фронті мають виключно люди, які вже навчені

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний незадоволений роботою ТЦК СП по всій Україні. Саме через їхню неефективність сьогодні доводиться посилювати мобілізацію та шукати способи поповнити армію людьми у найкоротший термін.

Про це він заявив під час сьогоднішнього брифінгу. Також Головнокомандувач зазначив, що треба посилити покарання за те, що командири відправляють на фронт непідготовлених бійців.

Валерій Залужний зазначив, що зміна керівників територіальних центрів комплектування продовжується. Але це впливає процес мобілізації.

"Люди, які працюють у ТЦК – це окрема спеціальність, необхідно мати певний набір знань, навичок та умінь, що дозволяють працівникам ТЦК виконувати свої обов'язки. Як зовні ТЦК, так і всередині цього організму. Але станом на сьогоднішній день хочу сказати, що можливості по прийому особового складу територіальні центри комплектування не втратили", — сказав головком.

Водночас він додав, що погоджується з тим, що потрібно посилювати відповідальність за влучення людини на фронт непідготовленою. Головнокомандувач наголосив, що такі речі неприпустимі. Щодо молодих хлопців віком від 18 до 25 років, то Залужний вважає, що на фронт мають йти тільки люди, які можуть і готові виконувати бойові завдання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що представники ТЦК на Закарпатті роздавали повістки під дулом автомата. Керівництво оздоровчого комплексу, де це відбувалося, обурене діями військових.