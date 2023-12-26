Недоволен работой ТЦК: Залужный высказался откровенно

Главком подчеркнул, что воевать на фронте должны исключительно люди, которые уже обучены

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный не доволен работой ТЦК СП по всей Украине. Именно из-за их неэффективности сегодня приходится усиливать мобилизацию и искать способы пополнить армию людьми в кротчайшие сроки.

Об этом он заявил во время сегодняшнего брифинга. Также Главнокомандующий отметил, что нужно усилить наказание за то, что командиры отправляют на фронт неподготовленных бойцов.

Валерий Залужный отметил, что смена руководителей территориальных центров комплектования продолжается. Но это не влияет на процесс мобилизации.

"Люди, работающие в ТЦК – это отдельная специальность, необходимо иметь определенный набор знаний, навыков и умений, позволяющих работникам ТЦК выполнять свои обязанности. Как снаружи ТЦК, так и внутри этого организма. Но по состоянию на сегодняшний день хочу сказать, что возможности по приему личного состава территориальные центры комплектования не потеряли", — сказал главком.

Вместе с тем он добавил, что согласен с тем, что нужно усиливать ответственность за попадание человека на фронт неподготовленным. Главнокомандующий подчеркнул, что такие вещи недопустимы. Что касается молодых ребят в возрасте от 18 до 25 лет, то Залужный считает, что на фронт должны идти только люди, которые могут и готовы выполнять боевые задания.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что представители ТЦК на Закарпатье раздавали повестки под дулом автомата. Руководство оздоровительного комплекса, где это происходило, возмущено действиями военных.