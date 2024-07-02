"Значить, є чому горіти": у Криму другий день палає важливий об’єкт окупантів (фото)

У мережі з’явилося свіже фото місця події

Військова частина в Балаклаві в Криму, по якій 1 липня було завдано удару, все ще палає. З моменту події минуло вже понад 12 годин, але сильна пожежа не припиняється.

Інформація про це було повідомлено у Telegram-каналі "Кримський вітер". Водночас у пабліку опублікували відповідну фотографію, на якій видно дим.

"Підірвана російська військова частина в Балаклаві все ще горить. Значить, є чому горіти", - йдеться в описі під фото.

Зазначимо, що 1 липня приблизно о 19 годині в мережі почала поширюватися інформація про те, що в Балаклаві в тимчасово окупованому Криму пролунали вибухи. Над місцем пригоди став підійматися чорний дим.

Пізніше у пабліку повідомили, що приблизно у місці вибуху стояла російська установка ППО. Також з’являлися повідомлення, що дим видно у районі Балаклавської ТЕС не приліт. Але пізніше моніторингові канали наголосили, що дим у районі — це не приліт.

Як пише "Кримський вітер", ракета прилетіла до російської військової частини біля села Флотське у Балаклаві.

Варто додати, що про наслідки атаки прозвітував у своєму Telegram-каналі псевдогубернатор Севастополя Михайло Развожаєв. Він заявив, що нібито 5 повітряних цілей знищено в небі над акваторією та в Балаклавському районі.

"В одному із ТСН невелика пожежа в лісосмузі, горять паркани приватних будинків. В одному з будинків у вікнах вибило шибки", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 25 червня на мисі Чауда в Криму сталася пожежа. З того місця окупанти запускають Україною "Шахеди".