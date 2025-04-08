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"Ця рана ніколи не загоїться". У роковини удару РФ по вокзалу у Краматорську Україна згадує жертв теракту (фото та відео)

Автор
Олена Руденко
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Того дня Росія вбила сімох дітей
Того дня Росія вбила сімох дітей. Фото Колаж "Телеграфа"

РФ цинічно спробувала звинуватити в ударі Україну, але заплуталася у власній брехні

Цинічний російський удар по вокзалу в Краматорську, який забрав життя 61 людини, зокрема й сімох дітей, стався рівно три роки тому. 8 квітня 2022 року ракетою з написом "За детей" росіяни вдарили по людях, які очікували на черговий евакуаційний поїзд. Окрім загиблих, ще 121 людина була поранена.

"Обстріл залізничного вокзалу у Краматорську назавжди залишиться символом цинічності та жорстокості Росії. І ця рана ніколи не загоїться в наших серцях. Пам'ятаємо. Помстимося. Переможемо заради пам’яті кожної невинної жертви цієї війни", — написав у Telegram у треті роковини трагедії глава Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Ракетний удар Росії по вокзалу у Краматорську — як це було

Вранці 8 квітня Росія здійснила теракт — вдарила по жителях Донеччини, які евакуйовувалися через Краматорськ, ракетою 9М79К-1 "Точка-У" з касетними боєприпасами. В момент атаки на вокзалі перебували близько чотирьох тисяч людей — жінки, діти, літні люди, — які чекали на евакуацію.

РФ атакувала мирних жителів ракетою с касетними боєприпасами

О 10:28 ракета вибухнула високо в повітрі, розкидавши касетні елементи вокзалом, залізничними шляхами та прилеглою територією. Такі ракети містять 50 касетних елементів, кожен із яких несе 1,45 кг вибухівки і металеві кільця, що при вибуху розриваються на 316 7-грамових уламків, що розлітаються з великою швидкістю. На площі 55 тисяч квадратних метрів виявили 32 місця вибухів. Уламки застрягали в сталевих конструкціях навіть за десятки метрів від місць ударів.

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Росіяни спробували звинуватити ЗСУ, але все було надто очевидно

Росіяни, з властивими їм брехливістю та цинізмом звинуватили в атаці Збройні сили України, хоча російський державний медіаресурс РИА Новости опублікував новину про теракт за 5 хвилин до його здійснення. Одночасно з атакою Міноборони Росії заявило, що завдало удар по скупченнях українських військових, а напередодні ввечері ці ж канали застерігали мешканців від евакуації з міста залізницею. Після публікації світлин з загиблими дітьми, повідомлення видалили.

Дівчинка, яка того дня втратила ноги, бігає марафони

Раніше "Телеграф" розповідав про 13-річну Яну Степаненко, яка втратила обидві ноги під час удару РФ по вокзалу у Краматорську 8 квітня 2022 року. Дівчинка з Нью-Йорку Донецької області з мамою та братом приїхала на вокзал, щоб евакуюватися. Яна має дуже сильний дух, який не змогли зламати російські терористи — на протезах вона пробігла 5 кілометрів на Бостонському марафоні.